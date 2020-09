Android 11 Go devient obligatoire sur les smartphones avec moins de 2 Go de RAM

Google vient de révéler que Android 11 Go va devenir la norme sur les smartphones entrée de gamme : le système d'exploitation allégé devrait ainsi être préinstallé sur tous les smartphones avec jusqu'à 2 Go de mémoire. La firme en a profité pour accélérer l'exécution des applications, et augmente l'espace disponible sur RAM et dans l'espace de stockage interne.

“Dès le mois prochain, Android (Go edition) sera disponible sur tous les nouveaux appareils avec jusqu'à 2 Go de mémoire”, peut-on lire dans un communiqué de Google sur Android 11. Jusqu'ici, les constructeurs pouvaient ou non proposer les appareils entrée de gamme sous la version Go – allégée – de Android. Android Go utilise entre autres une version spéciale des applications de la suite GMS de Google. Leur Play Store propose par exemple des versions plus légères des applications les plus populaires – pour réduire tant leur impact sur les performances que sur la consommation de données

Android Go ne permet par ailleurs que de lancer un petit nombre d'applications en tâche de fond – initialement quatre jusqu'à Android 10 Go edition. L'interface comporte également quelques différences. Le panneau des réglages rapides présente les infos sur la batterie ou la consommation de données de façon plus proéminente. Et il y a généralement beaucoup moins de marge de personnalisation qu'avec les versions Android classiques.

L'installation obligatoire de Android Go sur les petits smartphones n'est pas tout à fait une surprise. Dans un document officiel découvert en juillet Google avait dévoilé que tous les nouveaux appareils avec 2 Go de mémoire vive ou moins devaient désormais être lancés comme des appareils Android Go. Google poursuit : “Avec l'élargissement à [des appareils dotés de] 2 Go, les applications se lancent 20% plus vite, et avec 270 Mo de mémoire vive additionnelle libre, les utilisateurs peuvent désormais lancer de trois à quatre applications supplémentaires en tâche de fond“.

La nouvelle mouture de Android Go prend également moins d'espace de stockage sur la mémoire interne : “Android Go edition sur les appareils 2 Go libère jusqu'à 900 Mo d'espace de stockage additionnel – suffisamment pour prendre 300 selfies supplémentaires et télécharger un film complet”, détaille Google. La firme explique sa décision d'imposer Android Go sur les appareils avec moins de 2 Go de RAM : “au cours de ces deux dernières années, les fabricants de smartphones ont produit des appareils Android de haute qualité, avec des fonctionnalités comme les double capteurs photo et les lecteurs d'empreintes – à des prix plus abordables”.

Et de continuer : “Comme un grand nombre de ces fonctionnalités très consommatrices de mémoire arrivent sur les smartphones entrée de gamme, nos partenaires nous ont demandé d'améliorer les performances sur ces appareils, en particulier autour de la vitesse, du stockage et de la mémoire”. Que pensez-vous de l'installation désormais obligatoire de Android Go edition sur les smartphones avec moins de 2 Go de mémoire ? Partagez votre avis dans les commentaires.