Galaxy S20 : la mise à jour Android 11 avec One UI 3.0 est bientôt disponible en beta

Les Galaxy S20 pourront bientôt installer la première beta publique de One UI 3.0, la surcouche basée sur Android 11. Samsung vient en effet d'ouvrir le programme beta à une poignée d'utilisateurs en Corée du Sud. On s'attend à ce que la mise à jour soit bientôt proposée en Europe.

Début septembre, Google a lancé le déploiement de la version finale d'Android 11 sur les smartphones de son catalogue, les Pixel. Depuis, les constructeurs Android préparent activement l'arrivée de la mise à jour sur leurs propres terminaux. C'est notamment le cas de Samsung. La firme teste activement Android 11 sur ses derniers flagships, les Galaxy S20. Une première beta dédiée aux développeurs a ainsi été lancée dans plusieurs pays du monde.

Sans surprise, Samsung ouvre désormais le programme beta de la mise à jour One UI 3.0 aux utilisateurs lambda, annonce le site officiel de la marque. Dans un premier temps, cette beta publique est réservé aux utilisateurs résidents en Corée du Sud, pays natal de Samsung.

Comment installer la beta d'Android 11 sur votre Galaxy S20 dès son arrivée en France ?

“Tout d'abord, seul un petit nombre de personnes peuvent participer. Mais nous prévoyons d'augmenter le nombre de testeurs que nous recrutons” explique Samsung sur son site. Pour l'heure, seuls les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra sont compatibles avec la beta. Dans un second temps, des appareils comme les Galaxy Note 20 pourront installer la mise à jour.

Au vu des habitudes du constructeur, on peut s'attendre à ce que la beta publique soit disponible en Europe, et notamment en France, dans les semaines à venir. Attention : si vous êtes le propriétaire d'un smartphone bloqué, qui ne prend en charge que les puces de votre opérateur, vous ne pourrez pas installer la bêta d'Android 11.

Pour pouvoir télécharger la beta, vous devrez d'abord installer l’application Samsung Members, qui est disponible dans Galaxy Apps et sur le Google Play Store. Une fois que c'est fait, il ne vous restera plus qu'à vous inscrire au programme. Samsung doit d'abord valider votre inscription avant que vous puissiez en profiter. Allez-vous participer au programme beta ? On attend votre avis dans les commentaires.