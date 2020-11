Samsung One UI 3.0 : cette liste de 90 smartphones devrait recevoir Android 11

Samsung mettra bien à jour une liste de 90 smartphones et tablettes vers Android 11 (One UI 3.0) dans le courant de l'année 20210, à en croire le très informé youtubeur The Galox. L'info, issue d'une liste repérée sur le net, n'a pas encore été officiellement confirmée par Samsung.

Même si ils sont encore plutôt loin des 6 ans de prise en charge proposés par Apple sur ses iPhone, les constructeurs Android font des progrès pour livrer le plus longtemps possible des mises à jour majeures et correctifs de sécurité sur leurs appareils.

Ce qui ne coule pas forcément de source lorsque l'on prend en compte les coûts de développement que cela implique. Surtout quand, comme Samsung, vous avez beaucoup de gammes et de modèles différents. Pourtant, le constructeur coréen semble sur le point de réaliser un véritable tour de force en la matière.

La liste des smartphones et tablettes Samsung qui recevraient la mise à jour One UI 3.0 (Android 11) en 2020

A en croire une liste repérée sur le net par le youtubeur The Galox, Samsung s'apprête en effet à porter la mise à jour One UI 3.0 construite autour de Android 11 sur cette liste de 90 smartphones et tablettes :

Galaxy A Quantum

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A40s

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A51 5G UW

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A71 5G UW

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90

Galaxy A90 5G

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy M01

Galaxy M01 Core

Galaxy M10

Galaxy M11

Galaxy M20

Galaxy M21

Galaxy M30

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Plus 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10e

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 5G UW

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Plus 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A 8.4 2020

Galaxy Tab A7 10.4 2020

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab S3

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7 Plus 5G

Galaxy XCover 4s

Galaxy XCover Pro

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 5G

On note que cette liste est remplie, pour l'essentiel, de modèles très récents. Mais on trouve aussi de nombreux smartphones milieu de gamme pour lesquels l'arrivée de One UI 3.0 n'était pas forcément une évidence. Bien sûr, il faut garder un peu de distance avec ces données, qui, même si elles semblent croisées par plusieurs sources, restent en attente d'une confirmation officielle de Samsung.

Samsung promet depuis quelques temps au moins trois ans de prise en charge logicielle. Samsung a déjà commencé à tester les premières versions bêta de One UI 3.0. Dès le mois prochain, les premières versions stables devraient atteindre les Galaxy S20 et Galaxy Note 20, avec en priorité les unités sud coréennes.