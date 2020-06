Android 11 : Google revoit les contrôles de lecture audio et vidéo via l’écran de verrouillage

Avec Android 11, Google a décidé de revoir en profondeur le fonctionnement des contrôles de lecture audio et vidéo accessibles via l’écran de verrouillage du smartphone. Désormais, l’OS mobile permet de passer d’une sortie audio à une autre sans devoir déverrouiller l’écran. Dans la foulée, Google a aussi revu le design de l’interface du lecteur. On fait le point ensemble sur ce qui change.

Ce 10 juin, Google a déployé par surprise la première beta publique d’Android 11 sur les Pixel. La onzième version majeure d’Android comporte son lot de nouveautés, dont un nouveau lecteur multimédia accessible depuis l’écran de verrouillage. Avec Android 11, Google a en effet décidé de simplifier le fonctionnement des contrôles via l’écran verrouillé de votre smartphone.

Android 11 : découvrez le nouveau design du lecteur multimédia de l’écran de verrouillage

Comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessus, le lecteur multimédia affiché sur l’écran verrouillé est plus complet que celui d’Android 10 par exemple. Le lecteur permet non seulement de mettre en pause un titre (comme c’est le cas sur les versions stables d’Android) mais aussi de passer d’une sortie audio à une autre.

Concrètement, Google laisse désormais les usagers passer de leur Chromecast, à leur enceinte Bluetooth et aux hauts parleurs intégrés du téléphone en quelques clics. Pour ça, il vous suffit d’appuyer sur l’icône arrondie dans le coin droit de la fenêtre de la notification.

On notera aussi que Google a revu le design de ce lecteur multimédia par rapport aux versions beta d’Android 11 réservées aux développeurs. Android 11 affiche désormais l’album diffusé sur Spotify, Apple Music ou Deezer dans un petit rectangle aux bords arrondis. Que pensez-vous des changements apportés par Google ? Appréciez-vous ce nouveau lecteur multimédia plus complet ? On attend votre avis dans les commentaires.