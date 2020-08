Android 11 va vous forcer à utiliser l’application caméra par défaut

Android 11 sera beaucoup moins flexible sur le choix de l’application caméra. Dans la prochaine version de l’OS, Google a décidé de forcer l’usage de la caméra par défaut dans les applications dont les fonctionnalités sont liées à la prise de photos ou de vidéos.

Les premières nouveautés d’Android 11 ont été annoncées en février dernier. De nouvelles fonctionnalités ont été progressivement ajoutées tout au long des différentes bêtas. Alors que la version stable d’Android 11 est quasiment bouclée, nous commençons à avoir une idée précise de ce que sera le système dans sa version finale. Le site Android Police vient de repérer un changement qui devrait faire de nombreux mécontents.

Android 11 : fini le choix de la caméra dans les applications tierces

Ce changement concerne la manière dont les applications tierces utilisent l’appareil photo sur Android 11. Supposons que vous souhaitez prendre directement en photo un article à vendre sur une application de vente entre particuliers. Étant donné que l’application n’est pas conçue pour la photo, le développeur peut choisir de confier cette tâche à une application appropriée. Une fenêtre d’Android vous invite alors à choisir parmi une liste d’applications caméra installées sur votre smartphone, parce que tout le monde ne préfère pas forcément l’application par défaut du constructeur.

Google a décidé de mettre fin à cette liberté. Les utilisateurs ne pourront plus opter pour l’application caméra de leur choix. Au lieu de cela, le système forcera l’utilisation de la caméra intégrée par défaut. Dans un message posté sur le Google Issue Tracker, un développeur de Google explique que ce changement vise à protéger la vie privée des utilisateurs. « Nous pensons que c’est le bon compromis pour protéger la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs ».

Nous n’avons pas plus de précision sur les risques spécifiques que ce nouveau choix permet d’éviter. Peut-être est-ce pour empêcher que certains utilisateurs soient amenés à définir une application caméra malveillante qui est utilisée pour les espionner. Quoi qu’il en soit, ce changement réduit un peu plus la flexibilité d’Android dont la popularité s’explique en grande partie par son ouverture. Mais de plus en plus de fonctionnalités sont sacrifiées sur l’autel de la sécurité des utilisateurs.

