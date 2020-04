Android 11 Developers Preview 3 propose une nouvelle option pour révoquer les autorisations des applications que vous utilisez peu, ou n’utilisez plus. Le réglage doit être ajusté individuellement pour chaque application. Il est pour l’heure désactivé par défaut.

Android 11 Developer Preview 3 propose un nouveau réglage pour configurer les autorisations de chaque application. Une nouvelle option intitulée « Révoquer automatiquement les autorisations » fait son apparition dans le menu permettant de gérer les autorisations de chaque application dans Paramètres > Applications et notifications > [nom de l’application] > Autorisations.

Google explique juste en-dessous de l’option : « pour protéger vos données, les autorisations pour cette app seront retirées si l’application n’est pas utilisée pendant plusieurs mois ». L’écran montre également une « liste des autorisations révocables automatiquement ». Laisser Android révoquer automatiquement les autorisations de vos applications est a priori efficace pour reprendre le contrôle sur ce à quoi vos applications ont accès.

Ces autorisations sont parfois utilisées par des développeurs peu scrupuleux pour aspirer vos données personnelles ou réaliser des actions sur votre smartphone à votre insu. Apple a d’ailleurs adopté une approche similaire dans iOS 13 : il n’y est plus possible de donner immédiatement des autorisations permanentes pour une application donnée. Les autorisations sont temporaires et le système demande régulièrement si telle ou telle permission est ou non nécessaire.

Lire également : Android 11 – nouveautés et tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour

Pour l’heure la fonctionnalité semble désactivée par défaut dans cette Developers Preview. Ce qui devrait en limiter fortement l’impact. On ne sait pas néanmoins si la fonctionnalité peut ou non tout de même s’activer automatiquement lorsqu’un ensemble de conditions sont réunies. On imagine également que l’option deviendra active par défaut lorsque la version grand public de Android 11 sera disponible.

Source : Android Police