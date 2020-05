Android 11 appellera la 4G++ « 5Ge » et la 5G mmWave « 5G+ »

Android 11 va introduire une nouvelle convention de nommage pour les réseaux mobiles. Au risque de brouiller les lignes entre les technologies 4G et 5G.

On le découvre sur le blog développeurs officiel Android 11 : la prochaine version du système d’exploitation va chambouler la nomenclature des technologies sans fil. Pour la 4G, 4G+ et la 5G sub-6GHz, la mention à côté du nom de l’opérateur restera celle à laquelle vous vous attendez. Mais on ne peut pas en dire forcément autant de la 4G++ (Advanced Pro LTE) et de la 5G sur ondes millimétriques (mmWave).

Android 11 parlera de 5Ge plutôt que de 4G+ améliorée

Google a en effet choisi dans le premier cas d’effacer la ligne entre 4G et 5G, et dans le second de distinguer la connectivité mmWave qui permet des débits plus importants. Ainsi on apprend que la connectivité sans fil s’affichera désormais ainsi à partir d’Android 11 :

LTE (4G) : 4G ou LTE

LTE avec agrégation du signal (4G+) : 4G+ ou LTE+

LTE Advanced pro (4G++) : 5Ge

5G sub-6GHz : 5G

5G mmWave : 5G+

Le plus étonnant reste tout de même le qualificatif de 5Ge, car même si la technologie LTE Advanced Pro permet des débits jusqu’à 3 Gbps, il s’agit bien d’une évolution de la technologie LTE et non de la 5G. Exit donc les avantages tels que la latence ultra-basse ou le beamforming dans les lieux publics pour garantir un meilleur débit.

Au passage nos confrères de GSMArena rappellent que le qualificatif de 5Ge ne vient pas de nulle part. En 2018 l’opérateur américain AT&T avait tenté de rebrander son réseau LTE Advanced Pro « 5G E ». L’icône avait même fini par appraitre sur certains iPhones. Mais rapidement les clients s’étaient plaints qu’il ne s’agissait pas de vraie 5G.

Une action collective avait alors été intentée contre AT&T qui avait fini par renoncer au terme 5G E. En revanche, différencier la 5G sub-6GHz de la 5G mmWave est nettement plus pertinent. La 5G classique pénètre bien au travers des murs, mais n’offre pas les mêmes débits et la même latence que la 5G mmWave. Cette dernière technologie ayant néanmoins pour inconvénient de moins bien passer au travers d’obstacles.