Android 11 : le remplissage automatique des mots de passe devient encore plus facile

Le remplissage automatique des mots de passe s’améliore sous Android 11. Google veut rendre le processus encore plus simple et plus fiable en intégrant les suggestions directement dans le clavier virtuel. Le système se passe désormais des pop-ups de saisie qui sont souvent lents ou ne s’affichent pas à tous les coups.

Android dispose d’un gestionnaire de mots de passe natif depuis la verson 8.0 Oreo. Le remplissage automatique des formulaires est accessible dans n’importe quelle application grâce à la synchronisation des données sur Google. Mais l’expérience de saisie automatique est restée peu fluide au fil des versions, que vous utilisiez le gestionnaire intégré ou les solutions tierces comme 1Password ou LastPass. Le système met souvent des secondes à reconnaître les champs de saisie et il est parfois nécessaire de redémarrer l’application.

Avec Android 11, Google améliore enfin l’expérience en changeant radicalement l’interface de remplissage automatique. Au lieu des pop-ups bugués qui s’affichent juste en dessous des champs de saisie, les suggestions de mots de passe apparaissent directement au niveau du clavier.

Une fonctionnalité déjà accessible dans Gboard

Concrètement, l’option permettant de renseigner automatiquement le nom d’utilisateur et le mot de passe apparaîtra dans la barre supérieure du clavier plutôt que dans les invites contextuelles au niveau des formulaires de saisie. Si vous avez du mal à visualiser le processus, les captures d’écran en fin d’article montrent comment cela fonctionne. Cette approche est la même qu’utilise Apple sur iOS depuis un moment. La méthode va devenir standard sur Android à partir d’Android 11.

Google veut fluidifier l’expérience et rendre le remplissage automatique beaucoup plus fiable qu’actuellement. La fonctionnalité est déjà en cours de test dans la dernière bêta d’Android 11 et fonctionne pour le moment uniquement avec Gboard. Tous les autres claviers devraient également être compatibles dans les prochaines semaines. Pour pouvoir accéder à la fonctionnalité depuis une application, les développeurs doivent implémenter une nouvelle API de gestion des mots de passe proposée par Google.

Ce dernier travaille depuis quelques semaines à améliorer l’expérience de remplissage automatique des formulaires. Chrome sur Android teste parallèlement une nouvelle fonctionnalité de saisie rapide de vos données de connexion. Lorsque vous visitez un site web sur lequel vous disposez d’un compte, une boîte de dialogue s’affiche automatiquement à l’écran pour vous permettre de vous connecter facilement. Plus besoin de chercher le formulaire de connexion sur la page web, ce qui permet de gagner de précieuses secondes.