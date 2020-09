Android 11 est disponible en version finale, voici les nouveautés

Android 11 est désormais disponible ! Fidèle à son calendrier habituel, Google déploie la version finale de la mise à jour sur une poignée de smartphones, dont les Pixel. On fait le tour des principales nouveautés de cette onzième version d’Android ci-dessous.

Ce mardi 8 septembre 2020, Google lance le déploiement de la mise à jour Android 11 en version stable. Dans un billet de blog détaillé, la firme de Mountain View revient sur les principales nouveautés de cette itération. Selon Google, cette mise à jour « permet d’accéder plus facilement à ce qui est important sur votre smartphone et permet de mieux gérer vos conversations, vos appareils connectés et votre vie privée ».

Les nouveautés majeures d’Android 11

Tout d’abord, Android 11 signe l’arrivée d’un nouvel espace dédié aux conversations (SMS, WhatsApp, Messenger…) dans le centre des notifications. Cette nouvelle section est modulable. En effet, Google permet de placer une conversation avec un proche en particulier en tête de liste ou de reléguer une conversation moins importante en bas de l’interface.

Avec Android 11, Google propose finalement des bulles de notification flottantes façon Facebook Messenger. Désormais, toutes les applications de messagerie pourront proposer de placer vos conversations en cours dans des bulles. Vous n’aurez plus besoin de retourner constamment au sein de l’application pour répondre à un nouveau message.

Android 11 intègre désormais nativement les captures d’écran vidéo. Pour lancer un enregistrement, il suffit de vous rendre dans les paramètres rapides de votre smartphone dans la section « enregistrement de l’écran ». Cerise sur le gâteau, l’OS mobile vous laisse le choix d’enregistrer le son avec le micro de votre smartphone ou un périphérique, comme des écouteurs par exemple.

Android 11 améliore aussi la façon dont les utilisateurs gèrent tous leurs objets connectés (ampoules, thermostat, alarme, Chromecast…). Google a développé une interface qui réunit tous les appareils de votre maison. Pour y accéder, il suffit de laisser votre doigt appuyé sur le bouton de déverrouillage de votre smartphone. De ce côté là, Android 11 rappelle iOS et son application Maison dédiée aux objets connectés et à la domestique.

La mise à jour ajoute aussi des contrôles de lecture universels dans le panneau Réglages rapides. Désormais, il est aussi plus facile de passer d’un périphérique de sortie audio à un autre (de votre casque Bluetooth à une enceinte connectée par exemple), que ce soit via les réglages rapides ou lorsque l’écran de votre téléphone est verrouillé.

Comme prévu, tous les smartphones Android sont désormais capables de se connecter sans fil à Android Auto. Plus besoin de passer par un câble USB pour relier votre téléphone à votre voiture. Pour le moment, seuls 500 modèles de voitures sont compatibles, précise Google. Pour vérifier si votre véhicule est compatible, rendez-vous à cette adresse.

Sans surprise, Google cherche aussi à mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs. Android 11 intègre en effet un système d’autorisations à usage unique. Vus pourrez choisir de partager votre position géographique, l’accès à votre micro, votre caméra avec une application tierce à une seule reprise. « La prochaine fois que l’application aura besoin d’accéder à ces données, elle devra vous demander à nouveau votre autorisation » explique Google. On trouve une sécurité similaire sur les dernières versions d’iOS.

Dans la même optique, Android 11 va régulièrement réinitialiser les autorisations accordées aux applications. Si vous n’avez pas ouvert une application depuis longtemps, vous devrez donc accorder à nouveau votre autorisation pour qu’elle accède à certaines parties sensibles de votre smartphone.

Enfin, Google assure que la mise à jour améliore la façon dont les correctifs de sécurité sont déployés. Désormais, les mises à jours de 22 modules Android sont proposés directement via le Play Store. « Vous obtiendrez ces correctifs dès qu’ils seront disponibles, sans avoir à attendre une mise à jour complète du système d’exploitation » affirme Google. L’arrivée de certains correctifs de sécurité ne dépend donc plus de la réactivité des constructeurs.

Android 11 est en cours de déploiement sur ces smartphones

Comme toujours, Google déploie la mise à jour Android 11 en priorité sur ses smartphones Google Pixel. Cette année, le Pixel premier du nom n’est pas compatible avec l’OS mobile. D’autres marques de smartphones ont annoncé l’arrivée imminente de la mise à jour sur leurs terminaux : OnePlus, Xiaomi, Oppo et Realme. Quelques heures après l’annonce de Google, Xiaomi a d’ailleurs annoncé le déploiement d’Android 11 sur les Mi 10 et Mi 10 Pro. Pour en savoir plus, on vous invite à consulter la liste des smartphones compatibles avec Android 11.