Android 11 : les contrôles de lecture audio et vidéo débarquent dans les réglages rapides

Android 11 va intégrer des contrôles de lecture audio et vidéo directement dans le panneau des réglages rapides. Pour l’heure ces contrôles sont accessibles à plusieurs endroits, dont les notifications lorsque certaines applications sont en cours d’exécution.

Android 11 ajoute une nouvelle fonctionnalité bien pratique : des contrôles de lecture audio et vidéo universels et permanents débarquent dans les réglages rapides. Ces contrôles de lecture ne dépendent plus des applications en cours d’exécution. Contrairement aux contrôles de lecture qui apparaissent avec certaines applications comme YouTube ou Spotify dans les notifications. Les nouveaux contrôles de lecture remplacent d’ailleurs totalement ce système de contrôles de lecture dans les notifications.

Lorsque le smartphone est verrouillé des contrôles de lectures qui étaient déjà proposés avec les versions Android actuelles restent, quant à eux, toujours bien visibles. Pour l’heure, cette fonctionnalité, repérée par nos confrères de Android Headlines, n’apparaît qu’au prix de quelques manipulations. Il est vraisemblable que ces contrôles seront proposés par défaut dans la version grand public du système d’exploitation. Pour l’activer sur un smartphone doté de la Developers Preview Android 11 :

Allez dans les Paramètres système

Allez dans A propos du téléphone

Tapez 7 fois sur le numéro de build

Allez dans les Options pour les développeurs

Vous devriez voir une option intitulée « Media resumption » – activez-la

– activez-la Les nouveaux contrôles de lecture devraient alors s’afficher dans le panneau Réglages rapides

Le fait d’avoir des contrôles en permanence au même endroit simplifie l’utilisation du smartphone : le système de notifications actuel fonctionne, mais comme les contrôles ne sont pas disponibles avec toutes les applications, et qu’il faut chercher les contrôles de lecture dans une notification parmi d’autres, leur utilisation est nettement moins intuitive qu’un pavé de contrôles permanent et qui se retrouve avec une gestuelle identique à chaque fois.

D’ailleurs, ce type de contrôles permanents existe déjà depuis plusieurs itération sur iPhone. Les boutons de lecture se trouvent dans le Centre de contrôle, dans un pavé qui donne accès avec une pression prolongée à des contrôles plus avancés. Comme par exemple la sélection de la sortie audio.