Spider-Man No Way Home sera diffusé sur Amazon Prime Video grâce à un accord avec Sony et Warner

Amazon Prime Video vient de signer un accord majeur avec la Warner Bros Discovery et Sony pour renforcer son catalogue en France. Grâce à ce nouveau partenariat, la plateforme de streaming pourra notamment diffuser en exclusivité certaines séries de Warner Bros. Discovery ainsi que les derniers films sortis en salle de Sony Pictures comme Spider-Man No Way Home par exemple.

Alors qu'Universal+ devrait arriver en France d'ici la fin d'année 2022, Amazon Prime Video vient de signer un accord d'envergure avec deux acteurs majeurs de l'industrie cinématographique : la Warner Bros. Discovery et Sony Pictures. C'est en tout cas ce que révèlent nos confrères du site Variety, toujours aux faits des dernières actualités du 7e art.

Ainsi, le géant du e-commerce a conclu un partenariat avec les deux studios pour enrichir considérablement le catalogue d'Amazon Prime Video en France notamment. Tout d'abord, l'accord avec Warner Bros. Discovery octroie à la plateforme de streaming les droit de diffusion en première fenêtre pour les séries TV Warner Bros. Discovery à venir en France, comme Pretty Little Liars : Original Sin, les deux premières saisons de “The Sex Lives of College Girls”, la mini série post-apocalyptique d'Ava Duvernay “DMZ” avec Rosario Dawson en tête d'affiche ou encore la saison 1 de “Peacemaker” de James Gunn avec John Cena dans le rôle titre (ndlr : un personnage déjà vu dans The Suicide Squad de James Gunn).

D'autres séries précédemment diffusées sur d'autres services vont également arriver sur le catalogue de Prime Video comme Legacies, Pretty Little Liars, Fringe, One Tree Hill, The Originals ou encore Shameless.

Les derniers films Sony vont aussi débarquer sur Prime Video

Notez que ce partenariat avec la Warner Bros. Discovery survient alors que le studio a confirmé qu'HBO MAX n'arriverait jamais en France. Finalement, il faudra attendre 2024 et le lancement d'une nouvelle plateforme issue de la fusion entre la Warner et Discovery.

Venons-en ensuite à l'accord signé avec Sony Pictures. Grâce à lui, Prime Video obtient des droits de diffusion en deuxième fenêtre (soit après Canal+) des films sortis en salles du studio. En raison de la chronologie des médias en vigueur en France, Prime Video pourra proposer ces films sur son catalogue 17 mois après leur sortie en salles.

Cet accord concerne notamment des films de la franchise Spider-Man, comme Spider-Man No Way Home, mais aussi d'autres films de super-héros comme l'infâme Venom : Let There Be Carnage ou encore le récent Morbius avec Jared Leto. On retrouve également dans la liste l'adaptation du jeu Uncharted avec Tom Holland sans oublier Ghostbuster : Afterlife. Les productions françaises Opération Portugal et Une Sirène à Paris sont également de la partie. Certains de ces films doivent débarquer sur Prime Video dès la fin d'année 2022.