Chromecast avec Google TV officiel : nouveau design, 4K HDR 60 FPS et télécommande à partir de 69,99 €

Google lance officiellement son nouveau Chromecast sous Google TV (anciennement Android TV). L'accessoire fait donc peau neuve, avec un design repensé, la présence d'une télécommande, la prise en charge de la 4K HDR 60 FPS, le tout disponible en trois coloris à partir de 69,99 €.

C'est désormais officiel. Google a lancé son nouveau Chromecast sous Google TV (anciennement Android TV) ce mercredi 30 septembre 2020 lors de la conférence Launch Night In. Pour rappel, l'accessoire de streaming avait déjà fait l'objet de quelques fuites sur la toile ces dernières semaines. L'enseigne américaine Home Depot avait par exemple diffusé la fiche technique complète de l'appareil.

Enfin une vraie interface

Cette nouvelle mouture fait davantage office de box Android que d'un simple dongle HDMI pour caster ses contenus sur sa TV. En effet, grâce à l'intégration de Google TV et de la télécommande, l'autre nouveauté majeure de cette édition 2020, il sera possible de tout contrôler depuis son Chromecast. En effet, la télécommande vous permettra de contrôler à la fois votre TV et le Chromecast.

L'utilisateur pourra accéder à plus de “6500 applis et des centaines de milliers de films et séries organisés par genre et adaptés” selon ses goûts. Vous pourrez switcher entre Netflix, Disney+, Canal+, France TV ou encore YouTube à volonté. Le tout devrait d'ailleurs se faire de manière assez fluide, grâce à la nouvelle interface dédiée intégrée par Google TV.

Exit donc la simple diffusion de contenus depuis un smartphone, le Chromecast se dote maintenant d'une véritable interface utilisateur, depuis laquelle il est facile de retrouver l'ensemble de ses applications, sa liste de vidéos/films/séries à regarder plus tard ou encore l'ensemble de ses recommandations personnalisées.

L'Assistant Google depuis votre TV

En effet, accessoire Google oblige, le Chromecast profite des bienfaits de l'Assistant Google. En demandant “Que puis-je regarder“, l'utilisateur accède à une liste de contenus susceptibles de lui plaire selon ses centres d'intérêts et son historique de navigation. Bien entendu, les apports de l'Assistant Google ne s'arrêtent pas là.

Il est possible de profiter directement de ses services via une touche sur la télécommande fournie avec le Chromecast (des touches Netflix et YouTube sont également présentes). L'accessoire est équipé d'un micro pour capter vos différentes demandes : “Lance la musique sur YouTube”, “Regarder The Boys sur Amazon Prime Video”, “Quel temps fait-il dehors” ou “Baisser le volume de la TV” par exemple.

Il faut préciser que vous pourrez également contrôler depuis votre TV tous vos appareils connectés compatibles avec l'Assistant Google, comme vos ampoules, vos enceintes ou votre caméra Nest par exemple. Enfin, il sera possible d'associer son Chromecast à son installation multi-room pour diffuser sa playlist YouTube ou Spotify dans toutes les pièces de la maison.

4K HDR 60 FPS et Dolby Atmos au programme

Pour cette nouvelle édition, Google a revu le design du Chromecast. Plus compact et plus sobre, l'appareil se veut discret une fois connecté au port HDMI de votre TV. Notez que le Chromecast sous Google TV prend en charge de nombreuses technologies. Selon les dires du constructeur, le Chromecast avec Google TV offre une “qualité d'image en 4K HDR 60 FPS en un clin d'oeil”, et est compatible Dolby Vision (pour de meilleurs couleurs et contrastes) et Dolby Atmos (son surround immersif).

On retrouve ensuite dans la liste le DTSX et le H.265. Sous le capot, le nouvel accessoire de la firme de Mountain View embarque 2 Go de RAM, 4154 Mo d'espace de stockage, un processeur 64 bit ARMx8-A (32-bit mode) et un CPU quadricoeurs ARM Cortex-A55 cadencé à 1908 MHz.

Disponible à partir de 69,99 €

D'après Google, le Chromecast avec Google TV est d'ores et déjà disponible sur le Google Store au prix de 69,99 €. Trois coloris sont proposés : Neige, Aurore et Ciel. Les livraisons débuteront à partir de la mi-octobre, sans plus de précision. La firme de Mountain View précise par ailleurs que vous pourrez trouver le Chromecast chez les distributeurs partenaires comme la Fnac, Boulanger, Carrefour, Leclerc, Cdiscount, Auchan et Système U à la même date.