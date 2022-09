Amazon augmente les tarifs de Prime avec 10 jours d’avance

Sans surprise, les tarifs d’Amazon Prime augmentent de 49 euros à 70 euros en France. Mais contrairement à ce qui était prévu, la firme américaine n’a pas attendu le 15 septembre pour effectuer la bascule. La nouvelle grille tarifaire est d’ores et déjà active, coupant l’herbe sous le pied de tous ceux qui attendaient le dernier moment pour s’abonner en bénéficiant de l’ancien prix.

Amazon Prime, c’est l’une des boîtes à bonheur du web. Nous ne disons pas cela parce que l’article est sponsorisé, mais parce que nous sommes très nombreux à la rédaction à être abonnés. Et la livraison rapide n’est pas forcément la principale raison. Prime Days. Prime Gaming. Twitch Premium. Prime Reading. Amazon Drive. Et bien sûr Prime Video avec ses séries d’excellente qualité (nous ne saurions trop vous conseiller Les Anneaux de pouvoir, série tirée du Seigneur des Anneaux), ses films originaux ou encore la retransmission d’évènements sportifs, comme Roland Garros.

Mais tout cela a un coût. Un montant qui a largement augmenté avec le temps, alors que le prix de l’abonnement n’avait pas augmenté depuis le lancement. Et il paraissait presque évident qu’un jour Amazon serait obligé de revoir les tarifs à la hausse pour continuer d’investir dans les contenus. C’est ce qui s’est passé début 2022 aux États-Unis. Et c’est ce qui a été annoncé en France pour la rentrée. Mais, selon le courrier envoyé à tous les abonnés, cette augmentation ne devait pas avoir lieu avant le 15 septembre 2022.

Amazon applique déjà les nouveaux tarifs de Prime

Or, nous apprenons aujourd’hui que la nouvelle grille tarifaire est d’ores et déjà active. Si vous vous rendez sur le site d’Amazon, dans la section Prime, vous pouvez découvrir que les prix ont été changés. La capture d’écran ci-contre a été réalisée à partir d’une session sans connexion au compte. Et vous pouvez voir que l’abonnement annuel est passé à 70 euros et que l’abonnement mensuel est passé à 7 euros. Il n’est donc plus possible de profiter des anciens tarifs, alors qu’il reste dix jours avant l’échéance annoncée initialement par la firme.

Donc, tous ceux qui attendaient le dernier moment pour s’abonner à Prime en bénéficiant de l’ancienne grille tarifaire vont être déçus. Car c'est désormais trop tard. Il vous faudra renoncer à l’économie d’une vingtaine d’euros sur la première année d’abonnement. Soyez cependant rassuré : à 5,80 euros par mois (un douzième du montant annuel), vous avez accès à l’un des meilleurs services de SVOD pour un prix deux fois inférieur à celui de Netflix. Et ce n’est pas le seul avantage de cet abonnement. Et si, au final, vous payez un peu plus cher pour avoir davantage de séries et films de qualité, l’investissement ne vaut-il pas la peine ?