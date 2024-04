Prime Video : ces bugs rendent fous les abonnés depuis des années, Amazon va enfin faire quelque chose

Amazon Prime Video fait partie des plateformes de streaming les plus populaires au monde. Pour autant, le service est régulièrement pointé du doigt par ses abonnés à cause d'erreurs stupides dans son catalogue comme des titres incorrectes, des langues manquantes, des sous-titres remplis de fautes ou encore des épisodes rangés dans le désordre.

Amazon Prime Video peut se targuer d'avoir plus de 175 millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui fait d'elle la seconde plateforme de streaming la plus importante juste derrière Netflix. Elle doit notamment son succès à ces contenus exclusifs comme The Boys, Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir, Reacher, Citadel, Mr. and Mrs. Smith ou plus récemment la série évènement Fallout par exemple.

Toutefois, la plateforme se coltine depuis des années maintenant de nombreux bugs récurrents qui entachent sévèrement l'expérience utilisateur. On pense notamment à des titres de films/séries incorrectes, des épisodes rangés dans le désordre, des traductions imparfaites, des sous-titres bardés de fautes d'orthographe ou bien des langues manquantes.

Prime Video est cassé par une avalanche de bugs et d'erreurs

Résultat et malgré des investissements colossaux (pas moins de 19 milliards de dollars) dans le développement de son service de streaming, Amazon croule sous les plaintes des clients. D'après des documents internes relayés par nos confrères du site américain Business Insider, 60 % des plaintes reçus par Amazon concernaient des erreurs dans le catalogue. En 2023, le géant américain a enregistré plus de 10 000 signalements relatifs à des épisodes, des sous-titres ou des langues manquantes par exemple.

Les journalistes citent certaines anomalies pointées du doigt par les utilisateurs :

le second épisode des Anneaux de Pouvoir était disponible avant le 1er dans certains pays lors de son lancement en 2022

le film d'action Die Hard With Vengeance avec Bruce Willis ne proposait pas de version doublée en espagnol durant une longue période

la série TV Continuum n'affichait pas la bonne restriction d'âge

On pourrait continuer toute la journée tant les exemples sont légion notamment sur le Reddit de Prime Video. Notez d'ailleurs qu'on retrouve également ce genre d'aberrations sur les films/séries en location. Votre serviteur en a fait les frais après avoir loué l'excellent film italien Dernière nuit à Milan qui proposait uniquement une version française… Pas de VO à se mettre sous la dent. De quoi rager alors que d'autres plateformes comme Apple TV+ ou Canal+ VOD propose bien une version originale en italien en plus de la VF.

Amazon se décide enfin à réparer sa plateforme

Un cadre de la plateforme a reconnu auprès de Business Insider que ces “erreurs stupides” sont présentes depuis des années. Elle ajoute que l'importance du problème peut être plus grande qu'on le pense. Pour cause, Amazon se contente de corriger chaque année une minuscule portion des erreurs signalées sur son catalogue via une équipe interne réduite. Par ailleurs, il soutient que les utilisateurs ne rédigent pas systématiquement une plainte en bonne et due forme lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de soucis, ce qui n'arrange pas leur détection alors que le catalogue de la plateforme ne cesse de grossir.

Or, Amazon semble être décidé à agir cette année. En effet, la firme américaine veut lancer un nouveau programme pour “corriger l'expérience utilisateur incomplète” et réparer son service de streaming. Mine de rien, il y a urgence puisque ces problèmes provoquent une perte d'engagement sur les séries concernées de plus de 20 % d'après les données recueillies par Amazon. L'équipe de Prime Video travaille d'ailleurs sur un nouveau logiciel capable d'identifier les utilisateurs qui ont abandonné le visionnage d'un contenu en raison de ces erreurs. Elle planche également sur un programme pour améliorer la qualité des traductions pour les titres et les sous-titres. A terme, Prime Video espère réduire le nombre de plaintes à 15 000 par an.

Source : Business Insider