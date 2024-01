Prime Video signe un contrat à 100 millions de dollars avec le plus gros Youtubeur du monde

Mr Beast serait en train de préparer une nouvelle émission pour le compte d’Amazon Prime Video. Un partenariat qui a coûté au service de streaming, puisque le contrat aurait coûté la bagatelle de 100 millions de dollars. On ne connaît pas encore le concept de l’émission en question, si ce n’est qu’elle devrait être dans la droite lignée du contenu que propose le Youtubeur sur sa chaîne.

Si celui-ci est encore loin d’avoir la même renommée en France qu’aux États-Unis, difficile de passer à côté du phénomène Mr Beast. Celui qui est aujourd’hui le premier Youtubeur du monde avec ses 233 millions d’abonnés est loin, très loin devant la concurrence. À titre de comparaison, Squeezie, premier Youtubeur français, totalise 18,7 millions d’abonnés sur sa chaîne. Face à l’engouement pour la personnalité la plus suivie de la plateforme, ce n’était qu’une question de temps avant que les services de streaming ne s’intéressent à lui.

Un intérêt visiblement mutuel, rapporte le média Puck News. Selon ce dernier, Mr Beast aurait signé un partenariat de 100 millions de dollars avec Amazon Prime Video. La plateforme n’aurait pas été la seule sur le coup, puisque le créateur de contenu aurait pitché son concept aux autres géants du secteur. À terme, celui-ci devrait mener au lancement d’une nouvelle émission, similaire à ce que propose le Youtubeur sur sa chaîne.

Mr Beast va lancer une nouvelle émission sur Amazon Prime Video

On ne sait encore que très peu de choses à propos de cette nouvelle émission. Puck News affirme en revanche qu’elle reprendra la formule des contenus animés par Mr Beast sur chaîne. On y retrouve régulièrement des jeux sous forme de défis auxquels participent ces abonnés et où il est bien souvent possible de gagner plusieurs centaines de milliers, voire millions de dollars. Il a notamment été le premier à réaliser un véritable Squid Game, avant la version téléréalité de Netflix. Le Youtubeur est également connu — et critiqué — pour ses vidéos où il vient en aide et scénarise ses actions de charité auprès de populations en difficulté.

Toujours selon Puck News, Mr Beast diffusera le premier épisode de cette émission sur sa chaîne YouTube. Les épisodes suivants seront disponibles exclusivement sur Amazon Prime Video. Si ce partenariat servira probablement à financer le projet, Mr Beast devrait vraisemblablement toucher une part de ces 100 millions de dollars. Entre juin 2022 et juin 2023, celui-ci a déjà touché 83 millions de dollars grâce à ces multiples activités, ce qui fait de lui le Youtubeur le mieux payé au monde.

