Essai Amazon Prime gratuit 30 jours : comment en profiter ?

Amazon Prime confère de nombreux avantages à ses utilisateurs et il est possible d'en bénéficier gratuitement pendant une période limitée. Prime Video, Prime Reading, Amazon Music Prime, livraison gratuite ou encore Prime Gaming, voilà autant de services inclus dans cette offre très complète. On vous explique comment en profiter gratuitement et sans risque pendant au moins 30 jours.

🤔Comment profiter gratuitement d'Amazon Prime pendant 30 jours

Amazon Prime est un service payant permettant à ses abonnés de profiter d'une multitude d'avantages et privilèges avec une souscription unique. Si l'abonnement annuel est à 49 €, ou à 5,99 € par mois, il est cependant possible de bénéficier de 30 jours d'abonnement gratuits sans engagement, via l'offre d'essai disponible en vous rendant sur le lien ci-dessus.

Après votre essai gratuit, Amazon Prime vous est facturé 5,99 par mois, sans engagement. L'essai gratuit de 30 jours permet de profiter pleinement du Prime Day Amazon, les deux jours de promos folles dédiés aux membres Prime (du 13 au 14 octobre 2020) avec des ventes flash exceptionnelles, notamment sur les liseuses Kindle, enceintes Amazon Echo et bien d'autres produits.

Si vous ne souhaitez pas payer les mois suivants, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte Amazon Prime et de résilier l'abonnement. Une manipulation simple et rapide qui peut être effectuée juste après avoir souscrit à l'offre d'essai : vous continuerez d'en bénéficier durant 30 jours et vous vous assurez de ne pas oublier de le faire avant le premier prélèvement.

Pour les 18-24 ans, l’abonnement est de 24 euros par an (6 mois gratuits). Autant dire qu’à ce prix, l’offre est déjà intéressante rien que si l’on prend en compte les frais de livraison offerts. Pour les consommateurs qui commandent fréquemment en ligne, il s’agit sans doute de la meilleure offre du marché.

❓Quels sont les principaux avantages des membres Amazon Prime ?

Livraison gratuite et en 1 jour ouvré

C'est l'un des meilleurs avantages qu'offre l'abonnement Prime à ses membres : La livraison en 1 jour ouvré illimitée sur des millions d’articles éligibles, facilement repérable grâce au badge Prime sur les pages produit durant vos achats, et qui plus est, n'est soumise à aucun minimum d’achat. Ce service est disponible en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique.

En plus de la livraison en 1 jour ouvré gratuite, les membres Prime bénéficient aussi de la livraison Express gratuite sur plus de 7 millions d'articles éligibles, et de la livraison le soir même gratuite dès 25€ d’achats éligibles. Ce service est disponible à Paris et dans de nombreuses communes de la région parisienne (sur plus de 2 millions d’articles), à Lyon, Lille, Aix-en-Provence et à Marseille (sur plus de 800 000 articles).

Prime Video

Les abonnés Amazon Prime ont accès à ce service de streaming gratuitement et en illimité. Comme Netflix, la grande force d'Amazon Prime Vidéo est son catalogue de séries et films. Les productions Amazon, notamment les programmes Amazon Original exclusifs sont particulièrement réussis. D’ailleurs, certaines ont été primées au Golden Globes. De quoi binger un peu plus.

Music Prime

Les membres Amazon Prime bénéficient également d'un accès illimité au service de musique en streaming Music Prime. Le catalogue de streaming contient pas moins de deux millions de titres récents. Vous avez ainsi la possibilité d'écouter vos chansons préférées sur tous vos appareils, télécharger de la musique pour une écoute hors ligne, ou bien demander à l'assistant vocal Alexa la musique qui vous fait envie.

Prime Reading

Prime Reading, le service de lecture d'Amazon vous permet de lire comme vous le voulez : le catalogue de romans régulièrement enrichi et mis à jour vous permet de trouver facilement ce qui vous plaît. Il inclut des livres d'actualités, polars ou livres pour enfants, et vous permet de toujours avoir un bon livre avec vous.