Si Amazon Alexa ne répond plus à vos commandes vocales, vous n’êtes pas le seul

Amazon Alexa, l'assistant vocal intégré dans les appareils Echo, fait face à un problème technique inattendu, rappelant des incidents similaires chez d'autres géants de la technologie.

Amazon Alexa a certainement participé à la démocratisation des assistants vocaux. Intégré aux appareils Echo, ce produit offre une large gamme de fonctionnalités allant de la gestion de la domotique à la fourniture d'informations en temps réel. Cette intégration a permis aux utilisateurs de contrôler facilement des appareils connectés, de jouer de la musique, de recevoir des nouvelles, et bien plus encore.

Cependant, même les technologies les plus avancées ne sont pas à l'abri de soucis plutôt dérangeants. Récemment, Google a rencontré un problème avec ses enceintes Home et Home Mini de première génération. Celles-ci sont “brickées” sans raison apparente. Et donc inutilisables. Ces incidents chez les leaders du marché des assistants vocaux soulignent la complexité de ces produits et soulèvent des questions sur leur durabilité. Ils rappellent également que la maintenance et les mises à jour constantes sont cruciales pour assurer la fiabilité et la performance de ces appareils.

Alexa ne comprend plus les commandes vocales

Hasard du calendrier, Amazon rencontre également un bug avec Alexa. Sur Reddit, de nombreux utilisateurs d'Echo signalent que leurs commandes vocales pour contrôler les lumières via l'assistant vocal ne fonctionnent plus correctement. Les utilisateurs reçoivent des réponses erronées d'Alexa, telles que « Désolé, je n'ai pas trouvé de dispositif ou de groupe nommé […] ». Ceci indique clairement un problème de reconnaissance des commandes ou des groupes d'appareils. Une situation qui peut provoquer un certain agacement, puisque certaines lumières connectées ne peuvent être contrôlées qu'à partir d'Alexa.

Si la source du problème n'a pas encore été clairement identifiée (bug d'une mise à jour, fonctionnalité en cours de test, …), la meilleure solution temporaire à ces problèmes restent le redémarrage de l'enceinte connectée et des produits qu'elle contrôle. Les utilisateurs sont encouragés à rester attentifs aux mises à jour et aux solutions proposées par Amazon pour retrouver une utilisation normale pérenne. Espérons que la firme américaine trouvera une réponse avant de s'engager sur la voie de la monétisation de son assistant vocal, certaines rumeurs annonçant que des fonctions avancées d'Alexa deviendraient payantes.

Source : Reddit