FedEx veut faire de l’ombre à Amazon et lance une nouvelle plateforme

Le transporteur FedEx annonce le lancement à venir d'une plateforme à destination des commerces en ligne. L'objectif est d'offrir une expérience complète, de l'expédition au service après-vente. Un peu comme Amazon, son principal concurrent.



Même sans y avoir eu recours, vous connaissez le transporteur américain FedEx. Ne serait-ce que si vous avez vu le film Seul au monde avec Tom Hanks sorti en 2000, dans lequel la marque apparaît souvent à l'écran. Ces dernières années, nous avons surtout parlé de l'entreprise quand ses camions remplis de PlayStation 5 se faisaient braquer, ou quand Huawei l'accusait de détourner des documents vers les États-Unis. Mais au-delà de ces affaires, FedEx continuait de se développer avec un objectif précis, rester dans la course face à son principal concurrent : Amazon.

Le géant de Jeff Bezos a en effet largement contribué au déclin des transporteurs au fil des ans, et FedEx ne fait pas exception. En 2019, la firme annonce qu'elle ne transportera plus les colis Amazon via sa compagnie de transports aériens FedEx Express. Amazon rétorque en interdisant aux vendeurs d'utiliser FedEx pour les livraisons Prime, avant de se rétracter l'année suivante. Autant dire que les relations sont assez tendues entre les deux sociétés, et l'annonce d'une nouvelle plateforme FedEx ne devrait pas arranger les choses.

FedEx lance une plateforme de logistique pour concurrencer Amazon

Portant le nom de fdx, elle est “la première plateforme de commerce basée sur les données qui connecte l'ensemble du parcours client, permettant ainsi aux entreprises d'augmenter plus facilement la demande et la conversion, d'optimiser la livraison et de rationaliser les retours”.

Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de se lancer dans la vente de produits, mais bien de s'inscrire sur le terrain de la logistique en ciblant les commerces. L'idée est que ces derniers puissent donner des informations plus précises quant à leurs livraisons par exemple.

La volonté est de capter les marchands en leur proposant un genre de solution tout-en-un. Donc de les garder au sein de l'écosystème FedEx sans qu'ils aient à passer par une autre plateforme comme Amazon. Le service fdx sera lancé à l'automne 2024.