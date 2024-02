Amazon Prime Video : on sait enfin quand les pubs vont débarquer en France

C'est officiel. Les publicités vont arriver sur Amazon Prime Video. La géant américain a commencé à envoyer des mails à ses abonnés pour préciser les contours de cette nouvelle mesure. En parallèle, le service lance également une nouvelle option pour se débarrasser des publicités.

Cela fait plusieurs mois que nous évoquons dans nos colonnes l'arrivée des publicités sur Amazon Prime Video. En janvier 2023, le géant américain avait lancé une formule Amazon Prime Lite en Inde, une formule moins chère avec des publicités. De quoi laisser envisager l'arrivée des pubs sur d'autres territoires, dont la France.

En décembre 2023, le cabinet NPA Conseil a publié de nouvelles informations sur cette nouvelle formule. Selon la société, les publicités devaient débarquer sur Prime Video en avril 2024 en France. Mais faute de confirmation officielle, il fallait prendre cette date avec des pincettes.

Et bien, la structure avait vu juste ou presque. En effet, Amazon vient de commencer à envoyer des mails à ses abonnés français pour préciser les contours de l'arrivée des pubs sur Prime Video. Nous avons justement reçu ce courriel.

Les pubs débarquent sur Prime Video dès le 9 avril 2024

“A partir du 9 avril 2024, les films et séries Prime Video incluront de la publicité en quantité limitée. Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d'augmenter nos investissement sur le long terme, afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video”, écrit le géant américain.

La firme de Seattle précise qu'il y aura “sensiblement moins de publicités que la télévision linéaire classique et les autres services de streaming”. Malheureusement, Amazon ne nous donne pas de chiffres exacts, donc il faudra constater par nous-même la fréquence d'apparition des pubs dès le 9 avril 2024.

Concernant le prix de l'abonnement, il reste inchangé, soit 9,99 € par mois. Pour les abonnés qui sont allergiques aux publicités, Amazon a pensé à vous et à son portefeuille. En effet, l'entreprise lance également une nouvelle option payante qui permet de se débarrasser des pubs sur Prime Video. Facturée à 1,99 €/mois supplémentaire par mois, il est d'ores et déjà possible de précommander l'abonnement sans publicité pour s'assurer de ne pas voir une seule réclame publicitaire sur son compte après le 9 avril.