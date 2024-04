Fallout : la série événement va sortir plus tôt que prévu, merci Prime Video pour le cadeau !

Les fans qui n’en peuvent plus d’attendre vont être ravis : sans raison apparente, Amazon Prime Video a avancé la sortie de sa série Fallout. Alors que celle-ci devait être diffusée à partir du 11 avril prochain, la première saison sera finalement disponible en intégralité quelques heures avant, dans la nuit du 10 au 11 avril. On ne va pas s’en plaindre.

Cette semaine est une semaine importante pour tous les fans de Fallout. En effet, c’est cette semaine que sort l’adaptation en série de l’une des plus grosses licences de jeu vidéo de l’Histoire. Après HBO qui s’est accaparé (avec succès) The Last of Us, c’est au tour d’Amazon Prime Video de s’attaquer à un nouveau géant du jeu vidéo. Si la plateforme n’hésite pas à faire la promotion de la première saison, force est de constater qu’elle reste relativement avare en images.

À ce jour, seulement deux bandes-annonces ont été diffusées, dont la dernière au début du mois de mars. Assez pour rassurer les fans, qui y décernent une adaptation plutôt fidèle à l’univers et au ton irrévérencieux des jeux, mais certainement pas assez pour contenir leur impatience. Ça tombe bien : Amazon Prime Video a décidé de leur faire un petit cadeau. En effet, il sera possible de découvrir ces premiers épisodes un peu plus tôt que prévu.

La série Fallout va sortir plus tôt que prévu, voici quand

Alors que la saison 1 de Fallout devait initialement être diffusée ce jeudi 11 avril, Prime Video a finalement annoncé sur X (Twitter) que celle-ci sera disponible à partir du 10 avril à 18 h Un peu plus tôt que prévu donc, mais par chez nous, il va falloir se lever tôt (ou se coucher très tard) pour en profiter en même temps qu’outre-Atlantique. En effet, cela signifie que la série sera disponible chez nous dans la nuit du 10 au 11 avril à 3 heures du matin.

Amazon Prime Video n’a pas fourni d’explication pour cette petite modification du planning initial. Mais on ne va pas s’en plaindre : il sera possible de se faire une idée de cette nouvelle adaptation quelques heures plus tôt. Pour rappel, les huit épisodes de la saison 1 seront tous mis en ligne au même moment. Avec un peu de motivation et beaucoup de café, vous pourrez donc la terminer avant votre journée de travail.