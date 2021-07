Amazon Prime Video est devenu le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football français. On fait le point dans ce dossier sur le prix de l'abonnement, son contenu et les plateformes sur lesquels vous pourrez profiter de la formule du géant du e-commerce. À vos crampons !

Comme vous le savez peut-être, Amazon est devenu le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football au terme du bataille acharnée pour les droits TV, notamment face à beIN Sports et Canal+. À la grande surprise de la plupart des médias spécialisés, la LFP, la Ligue de football professionnel, a donc décidé d'attribuer les droits à Amazon pour un montant de 250 millions d'euros.

Proposant d'ores et déjà l'intégralité des matchs de Roland-Garros sur Amazon Prime Video depuis 2019, l'entreprise américaine marque ici un gros coup et s'impose encore davantage comme un incontournable de la diffusion des rencontres sportives. “La Ligue 1 est un investissement essentiel pour Amazon. Nous pensons que le prix est juste pour les consommateurs. C'est un tarif attractif, une offre à laquelle les supporters peuvent accéder n'importe où et qu'on peut résilier à tout moment. J'espère que beaucoup de gens vont l'essayer“, avait assuré Alex Green, directeur général Europe de Prime Video Sport.

Et justement, que vous réserve la nouvelle formule d'Amazon ? On fait le point ensemble sur le contenu accessible, le prix de l'abonnement, les programmes et les plateformes compatibles sur lesquels vous pourrez en profiter afin que vous soyez fin prêt pour le coup d'envoi des deux championnats français le 24 juillet pour la Ligue 2 et le 6 août pour la Ligue 1.

Commençons tout d'abord par le contenu de l'offre proposée par Amazon Prime Video. Pour résumer, Amazon détient désormais les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période s'étendant de 2021 à 2024 pour un montant de 259 millions d'euros par saison. Amazon proposera donc 8 matchs par journée, les deux derniers seront quant à eux diffusés par beIN Sports (il faudra donc également être abonné à la chaîne pour regarder l'intégralité de la Ligue 1). Cela représente un total de 304 matchs pour Amazon.

Bien entendu, Amazon Prime Video diffusera les 10 plus gros chocs de la saison, ainsi que les trois multiplex de la 19e, de la 37e et de la 38e journée. Le Trophée des Champions est également de la partie, tout comme les magazines du dimanche, qui vous permettront de revoir les meilleurs moments des différentes rencontres du week-end. Aux commentaires, on retrouvera de nombreux transfuges de “l'aventure” Téléfoot du groupe sino-espagnol Mediapro comme Marina Lorenzo, Smaïl Bouabdellah, Thibault Le Rol ou encore Julien Brun.

Et concernant la Ligue 2 ?

Ici encore, Amazon détient 80% des droits de diffusion de la Ligue 2, soit huit rencontres par journée. Néanmoins, il faut savoir que l'entreprise américaine a signé un partenariat avec la chaîne TV L'Équipe. En d'autres termes et dès le 24 juillet, date de la reprise du championnat, l'intégralité des multiplex de la Ligue 2 des samedis à 19 heures sera retransmise gratuitement et en clair sur l'Équipe TV pour toute la saison 2021/2022.

Plusieurs choix s'offriront donc à vous pour regarder ces huit matchs de L2 :

Pour les 10 premières journées du championnat, vous pourrez les regarder via huit canaux différents sur l'Équipe Live, disponible directement sur le site officiel de l'Équipe ou bien via l'application Android et iOS

Dès la 11e journée, il faudra se rendre sur la chaîne Prime Video Ligue 1, accessible depuis l'application Amazon Prime Video

Vous l'aurez compris, pour les deux dernières rencontres, il faudra encore une fois se tourner vers beIN Sports, qui est détentrice de 20% des droits de diffusion de la Ligue 2, tout comme la Ligue 1.

💰 Quel est le prix de la formule Ligue 1 d'Amazon ?

C'était l'information que tout le monde attendait après l'obtention des droits par Amazon. Et justement, l'entreprise américaine vient récemment de révéler sa stratégie commerciale concernant la Ligue 1 et la Ligue 2. Si vous êtes abonné Prime Video et que vous n'êtes pas passionné par le ballon rond, pas de panique.

Amazon a opté pour une formule d'abonnement supplémentaire facturé à 12,99 € par mois, qui viendra s'ajouter évidemment à votre abonnement à Amazon Prime facturé pour rappel à 5,99 € par mois (ou 49,99 € par an). Notez toutefois qu'il est impératif d'être abonné à Amazon Prime pour pouvoir souscrire à la formule. Autre précision de taille, la formule Ligue 1 est sans engagement. De fait, rien ne vous empêche d'y souscrire pendant un temps avant de mettre fin à votre abonnement. Au total, cela représente un investissement de 204,88 € par an, si l'on cumule l'abonnement Amazon Prime et la formule foot.

📄 Le programme de la Ligue 1 semaine par semaine

Puisqu'il est facile de s'y perdre entre Amazon, l'Équipe et beIN Sports, vous retrouverez ici toutes les informations nécessaires pour vous organiser afin de ne rien rater de la Ligue 1. Qui diffuse à quoi ? À quelle heure ? On fait le point ensemble :

Le match du vendredi à 21 heures précédé du magasin de présentation : Sur Prime Video Ligue 1

Le match du samedi à 17 heures : Prime Video Ligue 1

Le match du samedi à 21 heures : beIN Sports

Le match du dimanche à 13 heures : Prime Video Ligue 1

Le match du dimanche à 15h (quatre rencontres seulement) : Prime Video Ligue 1

Le match du dimanche à 17 heures : beIN Sports

Le match du dimanche à 21 heures, accompagné des deux magazines du dimanche : Prime Video Ligue 1

Comme dit plus haut, rappelez-vous qu'Amazon diffusera également les multiplex de la saison de la 19e, 37e et 38e journée du championnat français.

📺 Sur quelles plateformes regarder Prime Video Ligue 1 ?

L'avantage avec une plateforme de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, c'est qu'elles sont disponibles et compatibles avec la grande majorité des supports existants sur le marché. De fait, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver un appareil pour profiter tranquillement de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur Amazon Prime Video Ligue 1. Faisons le point ensemble :