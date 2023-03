Amazon Prime Video lance le Pass Warner : prix, date de sortie, toutes les infos sur la formule HBO

Amazon et Warner Bros. Discovery viennent de confirmer le lancement en France du Pass Warner. Cette nouvelle formule Premium permettra aux utilisateurs de d'accéder à l'ensemble du bouquet HBO et à douze autres chaînes du studio américain.

Comme vous le savez peut-être, Amazon Prime Video et la Warner Bros. Discovery ont officialisé l'existence du Pass Warner en janvier 2023. Via cette nouvelle option payante, le géant du streaming vidéo a obtenu les droits de diffusion en exclusivité des contenus estampillés HBO ainsi que ceux d'une douzaine de chaînes du studio américain.

Ce partenariat a été négocié alors qu'OCS a perdu en début d'année sa licence avec HBO. La question était donc de savoir qui allait devenir l'heureux élu pour diffuser les séries et films HBO dans l'Hexagone. C'est donc Amazon qui a remporté la timbale.

Le Pass Warner débarque en France dès le 16 mars 2023

Néanmoins, Amazon France n'avait pas encore donné tous les détails de cette nouvelle offre, à commencer par son prix, sa date de sortie, les modalités d'engagement ou encore le contenu offert. C'est désormais chose faite.

Dans un communiqué de presse officiel, Amazon France confirme le lancement du Pass Warner dans notre pays dès le jeudi 16 mars 2023. “Le lancement du Pass Warner sur Prime Video Channels en France est notre prochaine étape pour devenir le lieu de rencontre du storytelling, de l'entertainment et du sport. Nous sommes ravis de consolider notre relation privilégiée avec Warner et d'unir nos forces pour répondre aux attentes de nos abonnés français”, se félicite Brigitte Ricou-Bellan, présidente de Prime Video France.

Disponible directement dans le panneau Prime Video Channels, qui regroupe les différentes options payantes proposées par Amazon comme le Pass Ligue 1 ou Paramount+, cette formule sera affichée au prix de 9,99 € par mois et ce sans engagement.

En d'autres termes, si vous décidez d'adhérer à cette option, votre facture mensuelle passera à 16,99 €. Soit 6,99 € pour l'abonnement Amazon Prime et 9,99 € pour le Pass Warner. A titre comparatif, la formule Premium Netflix, qui permet notamment de profiter des contenus en 4K sur 4 écrans en simultané, est affichée à 17,99 €. Concernant la qualité d'image, Amazon annonce du 1080p pour la majorité des contenus, et de la 4K pour certains titres spécifiques comme Games of Thrones.

Tout HBO regroupé sur le Pass Warner

Mais alors, que proposera ce Pass Warner ? Tout d'abord, vous y retrouverez l'intégralité des séries HBO dès le 16 mars 2023. Cela comprend évidemment des séries cultes comme Band of Brothers, Les Soprano, True Blood, The Wire ou encore l'intégralité de Games of Thrones, pour la première fois en 4K à la télévision par ailleurs. Les dernières nouveautés HBO sont aussi de la partie comme :

The Last of Us

Euphoria

The White Lotus

The Gilded Age

Sex and The City

House of The Dragon

Succession Saison 4 (dès le 27 mars)

D'après Amazon, les abonnés pourront découvrir les nouveaux épisodes de leurs séries préférées en diffusion US-24, soit une journée après leur sortie aux Etats-Unis.

De l'animé pour tous les âges

En plus du contenu HBO, les utilisateurs pourront accéder à une vaste sélection de séries animées, pour les enfants comme pour les adultes, issue des marques suivantes :

Adult Swim : Ricky et Morty, Primal, Robot Chicken, etc.

: Ricky et Morty, Primal, Robot Chicken, etc. Toonami : Batman, Superman, Young Justice, Harley Quinn, Wonder Woman, etc.

: Batman, Superman, Young Justice, Harley Quinn, Wonder Woman, etc. Boomerang : Tom & Jerry, Scooby Doo, Grizzly et les Lemmings, les Aventures du Petit Pingouin, Trolls TrollsTopia, les As de la Jungle, etc.

Tom & Jerry, Scooby Doo, Grizzly et les Lemmings, les Aventures du Petit Pingouin, Trolls TrollsTopia, les As de la Jungle, etc. Cartoon Network : le Monde Incroyable de Gumball, We Bare Bears, Teen Titans Go !, Adventure Time, etc.

: le Monde Incroyable de Gumball, We Bare Bears, Teen Titans Go !, Adventure Time, etc. Discovery Cartoonito : Batwheels, Bugs Bunny Constructeur, Lucas l'Araignée, Interstellar Ella

Tous les films cultes de la Warner, mais pas que

Dans le courant du mois de mars, les abonnés pourront accéder à la demande aux films/séries, émissions et évènements sportifs proposés par les marques TCM Cinéma, Eurosport (diffuseur officiel des JO 2024 de Paris), CNN, Discovery Channel, ID, Discovery Science, Cartoon Network, et Boomerang. Enfin, la dernière née de la Warner Bros. Discovery, à savoir Cartoonito, sera disponible quant à elle dès le 3 avril 2023.

Sur TCM Cinéma, vous retrouvez notamment des classiques du 7e art comme les Affranchis, Interstellar, American Beauty, The Social Network ou encore Bullit et West Side Story. Chaque mois, une thématique sera mis en avant, comme en avril 2023 avec une sélection de western cultes comme Rio Bravo ou la Horde Sauvage.

Des documentaires à foison

Ceux qui ne jurent que par les documentaires auront l'embarras du choix, entre les documentaires cultes de Discovery Channel (Wheeler Dealers, Shark Week), les émissions 100% crime de ID (Glee : Gloire et Malediction, House of Hammer), et les exposés scientifiques de Discovery Science (Road Trip de la Terreur, Viagra : Science, sexe et scandale).

Une formule vouée à durer ? Pas certain

Notez que le Pass Warner pourrait ne pas durer. Pourquoi ça ? Warner Bros. Discovery est toujours déterminée à lancer sa propre plateforme de streaming intitulée Max en 2024. En d'autres termes, cet accord avec Amazon pourrait prendre fin dès l'année prochaine.