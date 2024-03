Redmi Buds 5 Pro : baisse de prix sur les écouteurs sans fil Xiaomi

Des écouteurs Xiaomi sont à prix réduit sur le site Amazon. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, les Redmi Buds 5 Pro bénéficient de 30% de réduction sur leur tarif conseillé.

Plus de deux mois après leur commercialisation en France, les Redmi Buds 5 Pro sont proposés en promotion sur le site Amazon France. Disponible dans un coloris blanc, la paire d'écouteurs sans fil Xiaomi passe de 99 euros à 69 euros grâce à une remise immédiate de 30 euros de la part du géant de l'e-commerce. À titre d'information, la livraison des écouteurs peut se faire gratuitement à domicile et il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon. Aussi, le produit est fourni avec un étui de charge, un câble USB type C, un manuel d’utilisation et trois paires d'embouts en silicone.

Considérés comme les concurrents des Samsung Galaxy Buds FE ou des Google Pixel Buds A-series, les Redmi Buds 5 Pro de Xiaomi sont des écouteurs intra-auriculaires certifiés Audio Hi-Res qui prennent en charge le codec audio LDAC pour un son ultra HD. Équipée de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la paire d'écouteurs peut être reliée à distance à un smartphone ou à une tablette. On retrouve aussi une réduction active du bruit de 52 dB, ainsi que trois microphones combinés à un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA. Résistants à l'au et à la poussière grâce à l'indice IP54, les Xiaomi Redmi Buds 5 Pro sont utilisables au cours d'une durée de 10 heures sans interruption ou de 38 heures avec le boîtier de charge.