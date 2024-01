Abonnement Freebox Ultra : combien coûte la box la nouvelle box de Free ?

Free vient d'officialiser la Freebox Ultra, sa nouvelle box haut de gamme. Elle succède à la Delta et est présentée comme la box la plus rapide et la plus complète du marché. Mais pour quel prix ? Voici à combien vous reviendra la Freebox Ultra si vous décidez de changer d'offre.

On ne parlera désormais plus de Freebox V9, nom d'emprunt temporaire de la nouvelle box haut de gamme de Free. La Freebox Ultra est désormais officielle, avec le WiFi 7 et ses 8 Gbit/s dans les deux sens.

Free a également mis le paquet sur les services de streaming qui sont quasiment tous intégrés sans surcoût, ainsi que les chaînes TV, dont Canal+ Live qui vient s'ajouter à l'offre TV By Canal existante. Le tout à partir de 39,99 € par mois. On vous donne tous les détails.

Prix de la Freebox Ultra : combien coûte l'abonnement ?

Free propose deux formules pour s'abonner à la Freebox Ultra. Le client a le choix entre l'abonnement Essentiel qui coûte 39,99 € pendant 12 mois, puis 49,99 € à partir de la deuxième année. L'abonnement Freebox Ultra quant à lui vous reviendra à 49,99 € par mois pendant 12 mois puis 59,99 € par mois. Toutes les deux formules sont sans engament.

Freebox Ulra Essentiel : 39,99 € pendant 12 mois, puis 49,99 € par mois

: 39,99 € pendant 12 mois, puis 49,99 € par mois Freebox Ultra : 49,99 € par mois pendant 12 mois puis 59,99 € par mois

Notez que les deux formules offrent les mêmes avantages, mais l'offre “Essentiel” fait l'impasse sur certains services de streaming qui sont inclus dans l'abonnement standard.

Freebox Ultra : quels sont les services inclus dans la nouvelle offre de Free ?

On l'annonçait en introduction. En plus d'être la box la plus rapide du marché avec ses 8 Gb/s en débit ascendant comme descendant, la Freebox Ultra va surtout plus loin que la Freebox Delta en ce qui concerne les services inclus.

Netflix

Amazon Prime Video

Disney+

Universal+

280 chaînes TV dont TV By Canal, mais aussi la chaîne Canal+ en live 24h/24.

Un abonnement Cafeyn

Free Ligue 1 Uber Eats (100% des matchs de Ligue 1)

Un pocket WiFi 4G qui vous accompagne partout avec 50 Go de data par mois (200 Go avant l'activation de la ligne)

Avec votre abonnement Freebox, plus besoin de payer la plupart des abonnements aux plateformes de streaming. Netflix (formule de base avec pub), Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Universal+ sont inclus sans surcoût sur toute la durée de votre abonnement.

Et ce n'est pas tout. Dans les 280 chaînes incluses, l'abonné aura également droit à Canal+ en live 24h/24 en plus de TV By Canal. Sans oublier la plateforme maison OQEE, un abonnement Cafeyn, mais aussi le service de foot Free Ligue 1 avec 100% des matchs du championnat français.

Free Mobile : un prix préférentiel pour les abonnés Freebox ultra

Les abonnés à la 5G de Free Mobile bénéficient comme d'habitude d'un prix préférentiel. Si vous avec un abonnement Freebox Ultra, la 5G Free vous coûtera seulement 9,99 € par mois la première année, puis 15,99 € par mois.

Notez qu'en plus du serveur et du Player de la Freebox Ultra, l'opérateur vous fera également parvenir un Pocket WiFi pour profiter de votre connexion partout où vous allez. Cela pourra vous dépanner si vous n'avez pas d'abonnement mobile ou par exemple, lorsque vous partez en vacances.

Le Pocket WiFi de Free est par contre limité en data. Il donne vous donne en effet droit à 50 Go de data par mois en 4G. Toutefois, en attendant l'activation de votre nouvelle Freebox, le quota est exceptionnellement fixé à 200 Go.