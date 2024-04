Fallout : ce mystère tenace est enfin résolu grâce à la série d’Amazon

La saison 1 de la série Fallout vient tout juste de débarquer sur Amazon Prime Video. En plus d'être plutôt fidèle à l'esprit et à l'univers des jeux de Bethesda, la série se permet même de donner des réponses à certains mystères de longue date. Explications.

A l'image de nombreux abonnés Prime Video, vous avez peut-être jeté un coup d'oeil curieux à la série évènement Fallout tout juste disponible depuis ce 11 avril 2024. Pour rappel, le show se présente comme une adaptation fidèle de la célèbre franchise vidéoludique de Bethesda. On retrouve d'ailleurs parmi les producteurs exécutifs un certain Todd Howard, le grand patron du studio américain et Game Director de Fallout 3 et 4.

Depuis quelques jours, les critiques sur la première saison (une seconde a d'ores et déjà été officialisée) pleuvent sur les réseaux sociaux et dans la presse. De ce qu'il en ressort, Fallout parvient à retranscrire avec brio l'esprit si particulier de la licence, avec son humour caustique, sa violence assumée et débridée, et bien attendu sa direction artistique réfrofuturiste.

Cerise sur le gâteau, le show se permet même de donner des réponses à certains mystères tenaces de la série. Avant d'aller plus loin, sachez que nous allons divulgâché certains éléments majeurs de l'histoire de cette 1ère saison. Alors, si vous ne l'avez pas encore dévoré dans son intégralité, “fuyez pauvres fous” comme dirait Gandalf.

La série Fallout donne enfin une réponse à ce vieux mystère

Comme vous le savez, les jeux Fallout ouvrent pour la plupart sur la fameuse apocalypse nucléaire qui a transformé les Etats-Unis en terres désolées. En revanche, les titres sont plutôt mutiques concernant les origines de cette grande guerre. En effet, les joueurs n'ont jamais vraiment su avec exactitude qui avaient déclenché les hostilités et ordonné la destruction du pays de l'Oncle Sam. En d'autres termes, qui a lancé les premières bombes ? Le créateur de la série, Tim Cain, avait suggéré que c'était un pays belligérant, en l'occurrence la Chine, sans jamais toutefois le confirmer à 100 %.

Et depuis son départ (il n'oeuvre plus sur la série Fallout depuis le second épisode), la question reste source à toutes les théories parmi la communauté. Néanmoins, le show de Prime Video a enfin élucidé ce mystère, dans une certaine mesure.

En effet, la série s'attarde à plusieurs reprises sur les évènements qui ont précédé le jugement dernier à travers le regard de Cooper Howard aka la Goule. Avant d'être la créature que l'on connaît, ce personnage incarné par Walton Goggins était une ancienne star hollywoodienne, reconvertie durant un temps comme porte-parole de la compagnie Vault-Tec. C'est lui qui faisait notamment la promotion des fameux abris anti-nucléaires.

Une révélation coup de poing dans le dernier épisode

Au fil des épisodes, on découvre que Cooper commence à douter sur les véritables intentions de l'entreprise avec ces abris, ce qui l'amène à retourner sa veste pour l'espionner. Cette remise en question atteint son climax lors du dernier épisode, lorsque Cooper écoute une réunion entre les dirigeants de Vault-Tech et d'autres chefs d'entreprises (dont M. House, le dirigeant de New Vegas).

Lors de ce meeting, l'un des PDG demande à Vault-Tec comment ils peuvent garantir un retour sur les investissements demandés pour concevoir ces abris. Barb Howard (ndrl : l'épouse de Cooper et surtout cadre exécutif de Vault-Tec) répond alors : “En larguant les bombes nous-mêmes. Un évènement nucléaire serait une tragédie, mais aussi une opportunité. Peut-être la plus grande opportunité de l'Histoire, car quand nous serons les seuls, il n'y aura plus personne contre qui se battre. Un véritable monopole”.

Attention toutefois, notez que l'on ne voit jamais les cadres de Vault-Tec passer concrètement à l'action avec une scène explicite du genre “on appuie sur un gros bouton rouge et bonne apocalypse à tous !”. Néanmoins, les déclarations de Barb Cooper laissent peu de place aux doutes et valident la théorie que Vault-Tec est bien le grand responsable du jugement dernier américain.

Source : Eurogamer