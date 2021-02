The Last of Us : casting, histoire, date de sortie, toutes les infos sur la série de HBO

Le jeu vidéo The Last of Us va être adapté en série par HBO ! Si la sortie est encore lointaine, on commence à savoir beaucoup de chose sur cette production événement. Date de sortie, plateforme, casting, on vous dit tout ce qu’on sait.

The Last of Us est la prochaine grosse série événement de HBO. Alors que la production est encore en cours, on a déjà pas mal d’infos sur ce qui nous attend. Dans ce dossier, nous allons compiler tout ce qu’on sait. Que vous soyez un fan de la licence ou que vous ne savez même pas de quoi ça parle, on va vous résumer tout ça. Bien entendu, nous mettrons ce petit dossier à jour en fonction des nouvelles informations.

Qu’est-ce que The Last of Us ?

The Last of Us est à la base un jeu vidéo sorti en 2013 sur PlayStation 3. Il est développé par Naughty Dog, aussi connu pour ses sagas Uncharted et Crash Bandicoot. Il s’agit d’un jeu d’aventure dans un monde post apocalyptique. Le gameplay est très classique. On évolue dans des niveaux en éliminant les ennemis qui se dressent sur notre chemin. Mais sa force réside dans sa qualité d’écriture, son rythme maitrisé et sa mise en scène de très haut vol. Graphiquement, c’est aussi une petite claque pour l’époque.

Le jeu a été salué par la critique à sortie et s’est rapidement constitué un noyau dur de fans. Il a été ensuite adapté sur PS4 en 2014 avec des meilleurs graphismes. Un second volet est sorti en juin 2020 sous le titre The Last of Us Part 2. Là encore, la critique a été élogieuse et le succès commercial au rendez-vous, malgré quelques polémiques.

The Last of Us, de quoi ça parle ?

The Last of Us raconte l’histoire de deux personnages : Joel et Ellie. Vingt ans après une apocalypse zombie, le monde est à l’agonie et des communautés tentent de survivre ça et là. Joel, qui a vu sa fille mourir sous ses yeux, est un homme désabusé et aigri. Il se voit alors confier une mission par les lucioles, une organisation militaire. Il doit amener une jeune adolescente nommée Ellie à l’autre bout des États-Unis. N’ayant plus rien à perdre, Joel accepte le job.

Va alors se nouer une relation forte entre les deux protagonistes, deux âmes en peine dans un monde au bord de l’extinction. Joel voit en Ellie sa fille disparue tandis que la jeune ado trouve la figure paternelle qu'elle n'a jamais eu. Le jeu est un road-trip crépusculaire inspiré du roman La Route de Cormac McCarthy (adapté au cinéma en 2009 avec Viggo Mortensen).

Quand The Last of Us va-t-il être diffusé ?

The Last of Us n’a pour le moment pas de date de diffusion. La série n’a même pas encore débuté son tournage. Néanmoins, le casting commence à être annoncé. Les prises de vues ne devraient donc plus tarder. Avec un tel calendrier, il ne faudra pas s’attendre à voir les épisodes arriver avant 2022. Il faut en général patienter un peu moins d’un an entre le tournage et la sortie pour une série. Un peu plus pour les séries ambitieuses, ce qui est le cas de TLOU.

Sur quelle plateforme sera diffusé The Last of Us ?

La série The Last of Us est prévue pour être diffusée sur HBO aux États-Unis. On parle ici de la célèbre chaîne, et non de son service de streaming HBO Max, qui lui aussi dispose de séries exclusives. En France, c’est le service OCS qui diffuse le contenu du network américain. On peut donc théoriquement s’attendre à voir la série arriver sur la plateforme made in France. Toutefois, les choses peuvent très vite évoluer.

Warner a exprimé sa volonté de sortir HBO Max (qui propose aussi les séries de la chaîne en streaming) partout dans le monde, et donc en Europe. Toutefois, la France n’est pas encore concernée par cette arrivée, on peut donc encore miser sur OCS. Mais 2022, c’est loin, et tout pourrait encore changer d’ici là.

Qui sera au casting ?

Les fans de la licence étaient impatients de voir quels acteurs allaient incarner Joel et Ellie à l'écran, tout en appréhendant cette annonce. Finalement, les deux élus ont été dévoilés le 11 février 2021. Fait amusant, ils apparaissaient déjà tous deux dans la série Game of Thrones.

Joel sera incarné par Pedro Pascal. C’est sans conteste l’acteur du moment. Après s’être fait connaître du grand public avec le rôle d’Oberyn Martell dans Game of Thrones, il a continué sur sa lancée dans la très bonne série Narcos. Game of Thrones lui a ouvert les portes du grand écran et il a notamment joué dans la superproduction chinoise La Grande Muraille ou dans Kingsman, le Cercle d’Or. Récemment, il a incarné Maxwell Lord dans Wonder Woman 1984. Mais la consécration est venue grâce à une production Disney + : The Mandalorian. C’est en effet lui qui tient le premier rôle dans la première série Star Wars, qui jouit d’une popularité sans précédent. Paradoxalement, nous ne voyons que très peu son visage au fil des épisodes, son personnage portant constamment un casque.

Ellie sera elle jouée par la jeune Bella Ramsey. Ayant seulement dix-sept ans, sa carrière est logiquement moins riche que celle de Pedro Pascal. On a pu la voir dans Game of Thrones, où elle avait fait sensation en incarnant la charismatique Lyanna Mormon, mais aussi dans la série His Dark Material. Elle a également tenu le rôle principal dans une série moins connue dédiée aux enfants : Amandine Malabul, sorcière maladroite. Cette dernière est disponible sur Netflix.

Un casting solide pour l’instant, mais ce n’est qu’un début. The Last of Us présente en effet une large galerie de personnages et on guettera les annonces au fil du temps.

Qui produit et qui réalise la série ?

La confiance est de mise quand on voit qui produit et écrit la série. En effet, HBO a choisi Craig Mazin pour lui donner vie. Ce n’est pas vraiment un débutant, puisqu’il a écrit les scénarios de plusieurs volets de Scary Movie et de Very Bad Trip . Mais son plus grand fait d’armes est la mini-série Chernobyl (diffusée sur HBO en 2019), qui avait fait sensation lors de sa sortie. Craig Mazin sera épaulé par Neil Druckmann, qui n’est autre que le créateur et réalisateur des deux jeux The Last of Us. On peut donc s’attendre à une grande fidélité de la part de la série, ainsi qu'un ton très cru. Voilà qui est rassurant.

Evan Weels, président de Naughty Dog, et Carolyn Strauss, qui a travaillé sur Game of Thrones, Deadwood et Chernobyl, seront aussi au générique en tant que producteurs. Le premier épisode sera lui réalisé par le cinéaste russe Kantemir Balagov. Il s’agit d’un auteur avec déjà plusieurs films à son actif, dont Une Grande Fille, récompensé à Cannes dans la catégorie Un Certain Regard.

Enfin, il faut signaler que la musique sera composée par Gustavo Santaolalla. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il connaît très bien la saga, puisqu’il a écrit la musique de The Last of Us 1 et 2. Il a également été récompensé par un Oscar en 2006 pour la bande originale du Secret de Brockeback Mountain.

Plusieurs saisons sont-elles prévues ?

Pour le moment, HBO a mis en chantier qu’une seule saison. Son nombre d’épisodes est encore inconnu. Nul doute que la série continuera après si cette première saison est un succès.

Nous mettrons évidemment ce dossier à jour en fonction des nouvelles informations sur la série. L’attendez-vous ? Avez-vous peur du résultat ? Dites-le-nous dans les commentaires !