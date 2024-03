Fallout : la 2e bande annonce de la série Amazon est là, tous aux abris ?

L'adaptation en live action de Fallout, la saga vidéoludique culte de Bethesda, se paie une nouvelle bande-annonce. Au programme, des radiations, des goules, du sang et un ton décalé et violent plutôt fidèle à l'âme de la licence.

Alors qu'il faudra bientôt composer avec des publicités sur Amazon Prime Video, la plateforme de SVOD a trouvé un moyen de calmer les critiques des utilisateurs : une bande-annonce inédite de Fallout bien sûr ! En ce jeudi 7 mars 2024, le géant américain a dévoilé de nouvelles images de l'adaptation en live action de la saga vidéoludique phare de Bethesda.

Pour ceux qui n'ont jamais touché à un épisode de la licence, Fallout se déroule dans un futur proche, 200 ans après une apocalypse nucléaire. Alors que les bombes H déciment l'espèce humaine, certains citoyens chanceux et fortunés ont pu payer leur survie en achetant une place dans les abris antiatomiques de luxe de la compagnie Vault. Cryogénisés, les habitants ne sont pas censés se réveiller avant que la Terre ne soit de nouveau habitable… Enfin ça, c'est sur le papier.

Amazon dévoile une nouvelle bande-annonce prometteuse pour la série Fallout

A l'image des jeux, la série va justement suivre les mésaventures de plusieurs habitants des abris réveillés avant l'heure. Ils vont alors découvrir un paysage infernal irradié, de nouvelles formes de vies dangereuses et un univers impitoyable, complexe et violent. Cette fois-ci, les spectateurs découvriront le destin des habitants de l'abri 33, situé visiblement près de Los Angeles si l'on en croit un panneau rapidement aperçu dans la bande-annonce.

Au regard des nouvelles images contenues dans cette bande-annonce, le show s'annonce plutôt fidèle à l'ambiance et au ton totalement décalé et fou de la licence. Pour rappel, on retrouvera à la production de la série Fallout Jonathan Nolan (ndrl : le frère de Christopher Nolan) et Lisa Joy, les créateurs du show HBO acclamé Westworld.

Jonathan Nolan a collaboré sur de nombreux projets de son frère réalisateur et a d'ailleurs décroché l'Oscar du meilleur scénario pour son travail sur Memento. Il a également co-signé le script de plusieurs long-métrages cultes du cinéaste comme l'excellent Le Prestige, sans oublier la saga The Dark Knight et Interstellar. De quoi envisager le meilleur donc pour l'écriture de cette série Fallout.

On retrouve ensuite au casting plusieurs têtes connues comme Ella Purnel, Aaron Moten ou encore Walton Goggins, formidable acteur déjà aperçu dans la série mythique The Shield ou encore dans Inglorious Basterds et Django Unchained de Quentin Tarantino. Pour rappel, tous les épisodes de la série Fallout sont attendus sur Amazon Prime Video le 11 avril prochain.