Amazon Prime Video : les publicités sont là, voici ce qu’il faut savoir

Comme annoncé, les publicités sont désormais diffusées dans les films et séries disponibles sur Amazon Prime Video. Il est possible de payer pour s'en débarrasser. On vous explique les points importants.

Il est loin le temps où les plateformes de streaming se vantaient de faire mieux que la télévision, notamment en proposant des programmes à volonté sans aucune coupure publicitaire. Presque tous les services sont passés à la diffusion de réclames, mais la plupart le font sous la forme d'un abonnement spécifique, moins cher que les autres. C'est le cas de Netflix et Disney+ par exemple. Malheureusement, Amazon Prime Video n'a pas choisi cette solution.

Début 2023, les premières informations sur une formule moins chère avec pubs commencent à circuler. Mais on déchante assez rapidement : tout le monde aura droit aux pubs, à condition de payer un supplément. En France, c'est désormais chose faite puisque la date d'entrée en vigueur de ce fonctionnement était fixée au 9 avril 2024. Si vous vous connectez à Prime Video via le Web, sur mobile ou votre TV, vous serez accueilli par le popup visible sur la capture d'écran plus haut. Il indique que “les films et les séries sur Prime Video comportent désormais des publicités limitées“.

Amazon Prime Video commence à diffuser des publicités dans ses programmes

La formulation est vague et la page dédiée sur le support d'Amazon utilise la même. Dans les faits, nous avons pu constaté qu'une publicité se joue chaque fois que vous lancez un épisode ou une série sur Prime Video. Un compte à rebours en haut à gauche de l'écran indique sa durée et combien de réclames vont s'enchaîner le cas échéant. Nous n'en avons eu qu'une pour le moment. Elle faisait entre 15 et 20 secondes en moyenne. Certaines pourront faire jusqu'à 1 minute.

Reprendre la lecture d'un programme en cours n'a pas redéclenché de pub, mais utiliser l'option Reprendre la lecture depuis le début oui. Concernant les coupures pendant le visionnage, il est difficile de se faire une idée dans la mesure où la durée du programme entre en compte. On sait juste que cela ne dépassera pas 3 minutes 30 par heure, ce qui est déjà beaucoup.

Il n'y a pas de solution miracle pour éviter ça. Dans Comptes et Paramètres, vous trouverez un bouton Regardez sans publicité. Cliquez dessus vous amène sur un écran où vous pourrez confirmer le paiement du supplément de 1,99 € par mois. Avec un abonnement annuel, cela revient à payer 93,78 € au lieu de 69,90. En revanche, si vous êtes inscrit à Prime Video via la Freebox Ultra, vous avez reçu (ou allez recevoir) un mail vous indiquant que les pubs n'arriveront pas chez vous avant le 9 août 2024. Un cadeau surprise sympathique.