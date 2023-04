Amazon Prime Gaming : voici la liste des jeux PC offerts en avril 2023

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir les jeux PC offerts aux abonnés de Prime Gaming. En ce mois d’avril 2023, du joli monde va rejoindre le catalogue, puisqu’on y retrouve notamment Wolfenstein : The New Order ainsi que Beholder 2.

Dans la vie, il n’y a pas que le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus. Si les deux géants (et rivaux) des services par abonnement du jeu vidéo font bien souvent de l’ombre à leur concurrent avec bien souvent des jeux très intéressants qui rejoignent leur catalogue, il arrive que Prime Gaming sorte également quelques pépites de son chapeau.

Aussi, nous avons décidé de vous présenter chaque mois les jeux offerts par le service. Pour rappel, la plateforme est accessible à tous les abonnés Amazon Prime, qui lui-même offre de nombreux avantages : Prime Gaming donc, mais également la livraison gratuite en un jour, l’accès à la plateforme de streaming Prime Video, Prime Music et, enfin, Prime Reading. Le tout, à partir de 6,99 € par mois.

La liste des jeux PC offerts par Prime Gaming en avril 2023

Comme depuis le début de l’année 2023, Prime Gaming frappe donc assez fort ce mois-ci avec pas moins de 15 jeux offerts au compteur. Sans plus attendre, voici la liste au complet :

Art of Fighting 3 – 6 avril

6 avril Ninja Commando – 6 avril

6 avril Wolfenstein: The New Order – 6 avril

6 avril The Beast Inside – 13 avril

13 avril Crossed Swords – 13 avril

13 avril Ghost Pilots – 13 avril

13 avril Icewind Dale: Enhanced Edition – 13 avril

13 avril Beholder 2 – 20 avril

20 avril Metal Slug 4 – 20 avril

20 avril Ninja Masters — 20 avril

20 avril Terraformers – 20 avril

20 avril Grime — 27 avril

27 avril Looking for Aliens – 27 avril

27 avril Magician Lord – 27 avril

27 avril Sengoku – 27 avril

Si vous ne savez pas vers quoi vous tourner dans cette grande sélection, voici deux titres que nous vous recommandons. Commençons par Wolfenstein : The New Order, grosse cartouche de ce mois-ci pour Prime Gaming. Pas de surprise dans ce FPS culte : l’objectif est toujours de tuer des nazis. C’est gore, violent, et parfois un peu bête, mais ce sont des nazis, alors, ça va.

Autre titre intéressant ce mois-ci, Beholder 2 vous plonge au cœur d’un État totalitaire (décidément, c’est le thème), dans lequel vous incarnez un employé de ministère qui compte bien gravir les échelons jusqu’au plus haut poste de la hiérarchie. Pour cela, il va vous falloir arnaquer vos collègues et espionner vos concitoyens. Un bien joli programme.