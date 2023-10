Amazon Prime Video accueille le plus gros catalogue d’animés, les fans vont être ravis

Amazon Prime Video vient de signer un accord avec Crunchyroll, la plateforme de streaming de référence pour tous les fans de manga. Avec ce nouveau partenariat, les abonnés Prime Video pourront désormais accéder au catalogue de Crunchyroll via les channels Prime Video.

Alors que l'on attend toujours le nouveau programme mensuel de Prime Video pour novembre 2023, Amazon vient d'annoncer la signature d'un partenariat d'envergure il y a quelques jours. En effet, le géant américain a conclut un accord avec Crunchyroll, la référence des plateformes de streaming spécialisées dans les mangas et animés japonais.

Désormais, les abonnés Prime Video pourront accéder au catalogue de Crunchyroll, moyennant un supplément évidemment. Comme vous pouvez vous en douter, Crunchyroll rejoindra la liste des nombreuses chaînes supplémentaires disponibles dans Prime Video Channels. Pour rappel, les utilisateurs peuvent s'ils le souhaitent s'abonner à des chaînes supplémentaires, à l'image du Pass Warner par exemple ou encore du Pass Ligue 1. Ces souscriptions viennent s'ajouter au prix de l'abonnement de Prime Video.

Crunchyroll rejoint les channels Prime Video

D'après les dires d'Amazon, les membres Prime pourront choisir entre deux formules : Fan et MegaFan (à partir de 7,99 $ par mois aux USA). Si les deux permettront de consulter l'intégralité du catalogue Crunchyroll sans publicité, l'offre MegaFan offrira quelques fonctionnalités additionnelles, comme la possibilité de télécharger des épisodes pour les regarder hors-ligne.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un bel ajout à l'offre d'Amazon Prime. Grâce à ce partenariat, le service de streaming inclut la plus grande bibliothèque d'animés japonais du marché avec 24 000 heures de contenus, 46 000 épisodes et plus de 1300 séries et films. “Crunchyroll propose une aventure animée pour tous les types de fans. Du sport à la comédie romantique, de l'horreur et de l'action aux tranches de vie, même les curieux d'animé peuvent se plonger dans notre bibliothèque”, a déclaré Terry Li, vice-président exécutif des business émergents chez Crunchyroll.

“Avec l'ajout de Crunchyroll aux Prime Video Channels, les membres Primes peuvent désormais diffuser facilement des animés sur Prime Video”, se félicite de son côté Matt Cohen, responsable de l'acquisition de contenu et des partenariats chez Prime Video Channels. Pour l'instant, Crunchyroll est disponible dans les Prime Video Channels aux Etats-Unis, au Canada et en Suède. Mais d'après Amazon, ce partenariat s'étendra à d'autres territoires durant l'année 2024. Ne reste plus qu'à croiser les doigts pour une arrivée rapide de Crunchyroll sur le Prime Video français.