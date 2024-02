Prime Video : les publicités arrivent avec cette mauvaise surprise

L'introduction de la publicité sur Prime Video aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en Allemagne s'accompagne d'une modification significative des services offerts : la suppression des technologies Dolby Vision et Dolby Atmos pour les abonnés n'optant pas pour l'option payante supplémentaire visant à éliminer les publicités.

La récente stratégie de Prime Video d'introduire la publicité dans ses abonnements a suscité des réactions diverses parmi les utilisateurs. Historiquement, Amazon avait expérimenté avec une offre “Prime Video Lite” en Inde, proposant un tarif réduit en intégrant des publicités, sans toutefois réduire les fonctionnalités de l'abonnement.

Cette approche a évolué avec l'annonce de l'introduction de publicités dans tous les abonnements en France à partir d'avril 2024, sans distinction. Contrairement aux attentes, cette modification s'accompagne non seulement de publicités mais aussi de la suppression de fonctionnalités clés telles que le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour ceux qui ne choisissent pas l'option payante pour les éliminer.

Prime Video : une stratégie controversée affectant les standards de qualité

Fin janvier, Prime Video a intégré la publicité dans son service sans prévenir ses abonnés aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en Allemagne, modifiant de manière substantielle son fonctionnement. En plus d'introduire des interruptions publicitaires, la plateforme de streaming a retiré des fonctionnalités clés telles que le Dolby Vision et le Dolby Atmos de son offre de base. Cette décision contraste avec les attentes des abonnés qui, pour certains, bénéficiaient de ces technologies depuis près d'un an sans surcoût. L'option pour échapper aux publicités et récupérer ces fonctionnalités coûte désormais environ 3 euros supplémentaires par mois, une augmentation qui n'a pas été clairement communiquée aux utilisateurs.

La situation se complique davantage lorsque l'on considère que Prime Video continue d'afficher des indications selon lesquelles certains contenus sont disponibles en Dolby Atmos et Dolby Vision, alors que ces technologies ne sont pas activées pour les comptes avec publicité. Cette incohérence risque de tromper les utilisateurs, leur faisant croire à tort qu'ils bénéficient d'une qualité audiovisuelle supérieure. Étrangement, Prime Video maintient le HDR10+ pour tous les abonnés, indépendamment de leur choix concernant la publicité, ce qui révèle des incohérences sur les critères de cette différenciation entre les technologies supportées.

