Amazon Prime Video affichera bientôt des publicités, à moins de payer un supplément

Mauvaise nouvelle pour les abonnés à Amazon Prime Video, le dernier grand service de streaming sans publicité disparaît. À partir du 29 janvier, les utilisateurs d'Amazon verront apparaître des publicités sur les films et séries de la plateforme.

Après avoir annoncé ce changement en septembre, Amazon a finalement confirmé, dans un courriel adressé aux membres de Prime, qu'Amazon Prime Video affichera des publicités à côté des contenus, à moins que les clients ne paient un supplément, à partir du 29 janvier 2024.

« Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attrayants et d'augmenter cet investissement sur une longue période », a déclaré la société dans un courriel adressé à ses clients au sujet du passage imminent à des “publicités limitées”. « Notre objectif est d'avoir beaucoup moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en continu. Aucune action n'est requise de votre part et il n'y a aucun changement au prix actuel de votre abonnement Prime », précise la société.

Comment éviter les publicités sur Amazon Prime Video ?

Si vous souhaitez vous débarrasser des publicités nouvellement ajoutées, l'entreprise offre à ses clients un moyen de s'en débarrasser. Amazon ajoute un nouveau volet sans publicité à Amazon Prime Video, qui coûtera aux abonnés 2,99 euros de plus par mois. Vous devrez donc payer un supplément pour éviter les publicités sur l’ensemble des abonnements au service de streaming.

Dans un billet de blog, la société a indiqué que les publicités feraient leur apparition dans le service « aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada au début de 2024, puis en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie plus tard dans l'année ». D’après ce que l’on sait, Amazon lancerait la publicité dans les abonnements Prime Video le 10 avril 2024 chez nous, donc les abonnés français ont un peu de répit.

Autrefois désapprouvé par les diffuseurs en continu, le double modèle d'abonnement et de publicité et le double flux de revenus qui en découle sont malheureusement devenus la norme. Alors qu'Amazon Prime va adopter la publicité pour l'ensemble de son catalogue de contenus, et que Netflix et Disney+ ont tous les deux introduit des paliers publicitaires, Apple TV+ reste désormais la seule grande plateforme de diffusion en continu à utiliser un modèle d'abonnement pur.