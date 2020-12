Disney+ : The Mandalorian est la série la plus piratée en 2020 devant The Boys

The Mandalorian est le nouveau champion du piratage et prend la première place d’un classement des séries TV les plus piratées en 2020. La série de Disney+ devance The Boys de Prime Video et Westworld de HBO. The Mandalorian remplace Game of Thrones en tête du classement.

The Mandalorian, première série TV de la franchise Star Wars avec de vrais acteurs, est l’une des séries les plus populaires de 2020. Nous rapportions en novembre dernier que, même si The Boys réalisait un meilleur score sur Prime Video, le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian a bénéficié d'un très bon départ avec 5,7 % de parts de marché, soit 1,3 point de plus que le lancement de la première saison sur Disney+. La série attire donc des téléspectateurs et conserve ainsi son statut de porte-étendard de la plate-forme de SVOD de Disney.

Mais les abonnés de Disney+ ne sont pas les seuls à avoir voulu suivre les aventures du chasseur de prime mandalorien cette année. Nous en voulons pour preuve le classement 2020 des séries TV les plus piratées en 2020 diffusé par le site TorrentFreak. Un classement où The Mandalorian est en première place. La série Star Wars remplace donc Game of Thrones qui a trusté la pole position ces dernières années.

The Mandalorian plus fort que The Boys chez les pirates

Ce score de popularité de The Mandalorian est d’autant plus intéressant que la série était en troisième position seulement un an auparavant. Le buzz de la première saison, ajouté à celui de la seconde dont le dernier épisode a été diffusé il y a quelques jours, a eu un effet considérable sur les téléchargements illégaux.

Dans ce classement, The Mandalorian devance The Boys, dont la deuxième saison sur Prime Video a pourtant réalisé un meilleur “démarrage légal”, avec 7,2 % de parts de marché. The Boys se positionne à la deuxième place et réalise la meilleure entrée au classement de TorrentFreak. Westworld prend la troisième place. La troisième saison de la série de HBO Max a été diffusée en début d’année.

Les autres séries du classement sont, dans l’ordre, Vikings (Netflix), Star Trek : Picard (Prime Video), Rick and Morty (Netflix), The Walking Dead (Netflix), The Outsider (Prime Video), Arrow (Netflix) et The Flash (Netflix). Côté film, c'est Mulan, toujours sur Disney+, qui génère le plus de téléchargement illégaux.

Source : TorrentFreak