Resident Evil 8 Village : démo jouable, bande-annonce, mode Mercenaires, Capcom dévoile tout

Resident Evil 8 Village s’est présenté un peu plus lors d’un Showcase virtuel dans la nuit du 15 au 16 avril. Nous avons pu découvrir une nouvelle bande-annonce, mais pas que. Une démo d’une durée d’une heure a été annoncée, tout comme le fameux mode Mercenaires qui fera son grand retour.

La sortie de Resident Evil 8 Village approche à grands pas et les fans commencent à ronger leur frein. Capcom le sait et contribue à cette hype. Cette nuit, une conférence virtuelle s’est tenue et nous en a appris un peu plus sur le titre. Nous avons pu découvrir une nouvelle bande annonce haletante.

Cette bande-annonce est très axée sur l’histoire et la présentation des environnements. Comme on peut le voir, Ethan (le joueur) sera confronté à toute une galerie de personnages. Il faudra rester sur ses gardes, puisque même les amis pourraient se retourner contre nous, comme Chris Redfield.

Resident Evil 8 Village s’offre une démo limitée

En plus de ce trailer, Capcom a annoncé l’arrivée d’une démo. Son format est un peu particulier. Ce sont les joueurs de PS4 et de PS5 qui seront avantagés ici. Une première démo sortira le 18 avril à 19 heures (heure de Paris) et vous permettra d’explorer le village pendant 30 minutes maximum sur les consoles de Sony. Attention, elle ne sera disponible que pour une durée de huit heures, il faudra donc être dans les temps.

La deuxième démo, toujours réservée aux PlayStation, vous laissera déambuler dans le château (l’autre partie du jeu) pendant 30 minutes également. Même principe ici : vous y aurez accès pendant huit heures seulement. Elle sera déployée le 25 avril à 19 heures (heure de Paris). Enfin, une dernière démo sortira le 2 mai à 2 heures du matin. Cette fois, vous pourrez explorer le château et le village pendant une durée d’une heure. Elle ne sera pas limitée dans le temps et sera disponible aussi bien sur les PlayStation, que sur les Xbox, PC et Stadia.

Le mode Mercenaires fera son retour

Le mode Mercenaires est un grand classique de la saga Resident Evil, apparu avec le troisième épisode en 2000. Toutefois, il était absent du septième volet. Il fera son grand retour ici ! Comme d’habitude, il faudra terminer le jeu pour accéder à cette petite histoire parallèle axée sur l’action pure. Comme dans les anciens titres, le but sera de survivre et de réaliser le plus haut score possible. Rappelons que RE : Verse, un jeu entièrement multi-joueur, sera également inclus dans Village.

Ce Resident Evil Showcase n’a pas été que dédié à Resident Evil 8. En effet, d’autres petites choses ont été annoncée, comme une adaptation VR de Resident Evil 4 dédiée au casque Oculus Quest 2. De quoi faire vibrer votre fibre nostalgique en apportant une touche de fraîcheur.

Une nouvelle bande-annonce pour RE Infinite Darkness aussi été montrée. Il s’agit d’une série d’animation développée pour Netflix et prévue pour cet été. On sait désormais qu’elle se déroulera deux ans après les événements de Resident Evil 4 dans une Maison Blanche infectée par les zombies. Pas d’informations supplémentaires sur le film live prévu pour la fin de l’année, en revanche, ni sur la série live réalisée pour Netflix. Enfin, une collaboration entre la licence et Dead by Daylight, jeu d’horreur multi habitué à ce genre de cross-overs, a été annoncé pour les vingt-cinq ans de la saga.

Un showcase relativement court, mais riche en annonces, donc, qui montre que Resident Evil est toujours la franchise la plus forte de Capcom, et ce vingt-cinq ans après sa création. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie de Resident Evil 8 Village, toujours prévue pour le 7 mai prochain.