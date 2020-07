Resident Evil 8 Village : les producteurs du jeu reviennent sur le titre et l’avancée du développement

Resident Evil 8 Village se dévoile un peu plus à travers une interview de ses producteurs pour le magazine Famitsu. Tsuyoshi Kanda et Peter Fabiano sont revenus sur le choix du titre et sur l’avancée du développement du prochain survival horror à venir sur PS5, Xbox Series X et PC en 2021.

La brume est encore épaisse autour de Resident Evil 8 Village. Après son officialisation durant l‘évènement dédié à la présentation de la PS5, nous savons d’ores et déjà que le titre s’impose comme la suite directe de Resident Evil VII. Le joueur incarnera à nouveau Ethan Winters et devra à nouveau lutter pour sa survie dans ce qui s’annonce comme le « Resident Evil le plus sombre de la franchise ».

Dans cette opus, le héros quitte le bayou et la famille Baker de Resident Evil VII pour un village européen tout aussi glauque et effrayant. Un village qui ressemble d’ailleurs à s’y méprendre à celui de Resident Evil 4. Comme en attestent les dernières infos du site Biohazard Declassified, Capcom a saupoudré le tout d’un peu d’occultisme, de créatures repoussantes comme des loups-garous et d’une vue FPS retravaillée pour l’occasion.

Un développement à 60% seulement

Et en ce jeudi 2 juillet, nos confrères du magazine japonais Fatmitsu se sont chargés d’éclaircir un peu le mystère autour du jeu en partant à la chasse aux infos auprès des deux producteurs du jeu, Tsuyoshi Kanda et Peter Fabiano. Les deux hommes nous apprennent ainsi que le jeu est encore loin d’être terminé, le développement n’étant achevé qu’à 60%. Sachant que Resident Evil 8 Village est annoncé pour 2021, les derniers mois promettent d’être intenses pour les développeurs.

Par ailleurs, les producteurs sont revenus sur l’importance du titre officiel, en l’occurrence Resident Evil Village, et non Resident Evil 8. La raison est toute simple. Pour les développeurs et les producteurs, ce village occupe une place tellement prépondérante dans le scénario qu’il peut être considéré comme un antagoniste à part entière, à l’instar du Nemesis dans Resident Evil 3 remake.

Enfin, concernant d’éventuelles questions autour de l’univers du jeu, les deux producteurs appellent les internautes à se remémorer les deux fins possibles de Resident Evil VII, avant de regarder à nouveau le trailer de Resident Evil Village. Des détails devraient alors vous sauter à la gorge. Aux yeux, pardon.

Source : Famitsu via Twitter