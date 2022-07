Resident Evil 4 Remake : date de sortie, gameplay, nouveautés, tout savoir sur le retour du jeu culte de Capcom

Resident Evil 4, l'un des épisodes cultes de la saga horrifique de Capcom, revient le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X et PC dans une toute nouvelle formule. Avec ce remake, le studio compte bien dépoussiérer le titre sorti en janvier 2005. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir : date de sortie, gameplay, nouveautés.

Depuis quelques années maintenant, Capcom a pris l'habitude de donner une seconde jeunesse aux épisodes cultes de Resident Evil. Ce fut par exemple le cas de Resident Evil 2, qui a bénéficié d'une refonte de qualité sur PS4, Xbox One et PC. Peu de temps après, Resident Evil 3 Némésis a eu le droit lui aussi à un remake, nettement moins réussi cependant en raison de l'absence de niveaux phares du jeu original (notamment celui du clocher).

Après avoir rencontré un beau succès commercial, il était plus qu'évident que Capcom allait offrir à son tour une nouvelle vie à Resident Evil 4, un épisode culte qui a marqué une rupture profonde dans le gameplay et le ton adapté par la saga. Avec cet épisode signé par Shinji Mikami (le père de la saga), Resident Evil s'est détourné de l'horreur au profit de l'action pure et dure (jusqu'à se transformer en Call of Duty Like avec Resident Evil 6).

Or, Capcom a bel et bien confirmé la nouvelle lors du State of Play de Sony du 2 juin 2022. Oui, Resident Evil 4 va bien faire son retour sur PS5, Xbox Series X et PC. Via ce dossier, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur cette refonte des mésaventures de Leon Scott Kennedy : date de sortie, gameplay et nouveautés.

🗓️ Quand sort Resident Evil 4 Remake et sur quelles plateformes ?

Si vous êtes curieux à l'idée de découvrir cet épisode culte revisité, sachez qu'il faudra attendre jusqu'au 24 mars 2023, date de sortie officielle du remake de Resident Evil 4. Le titre est attendu sur PS5, Xbox Series X/Series S et PC. Étant pensé comme un projet next-gen, le jeu fait l'impasse sur la précédente génération de consoles. De fait, les propriétaires de PS4, de Xbox One et de Nintendo Switch ne pourront pas en profiter.

Attention toutefois, si l'on espère évidemment que ce calendrier sera respecté, nous ne sommes pas à l'abri d'un éventuel report de sortie, notamment en raison de la conjoncture (rebond de l'épidémie de Covid-19, recours massif au télétravail, etc.).

📄 Quelle est l'histoire de Resident Evil 4 Remake ?

Sans surprise, l'histoire de Resident Evil 4 Remake reprendra dans les grandes lignes celle de l'opus original. Néanmoins, Capcom a précisé qu'il comptait procéder à certaines retouches, dans l'optique de moderniser le récit et la mise en scène. Il se peut donc que la trame scénaristique soit légèrement différente.

Mais quoi qu'il arrive, le joueur se retrouvera une nouvelle fois dans la peau de Leon Scott Kennedy. Le personnage principal de RE 2 n'est plus le jeune agent qu'il était lors des évènements survenus à Raccoon City. Six années se sont écoulées depuis la catastrophe, et désormais Leon opère en tant qu'agent spécial pour le compte du président des États-Unis.

En raison de sa grande expérience, Leon est envoyé en Espagne sur ordre direct du locataire de la Maison Blanche pour retrouver et sauver la fille du président, Ashley Graham. Son enquête le conduit dans un village espagnol reculé et isolé. D'après les rumeurs, une secte étrange sévirait ici. Dès son arrivée sur place, Leon fait la rencontre d'un habitant qui décide de se jeter sur lui, hache à la main. Très rapidement, Leon comprend que cette simple mission de sauvetage va virer au cauchemar. Pour survivre, il devra lutter à chaque instant.

🎮 Le gameplay de Resident Evil 4 Remake

Du côté du gameplay de Resident Evil 4 Remake, nous n'avons malheureusement que très peu d'informations à se mettre sous la dent. Une chose est certaine est revanche, la vue à la 3e personne fera bel et bien son grand retour, après un passage en vue FPS sur Resident Evil 7 et Resident Evil Village.

“Grâce à des graphismes mis à jour, le sentiment d'isolement et de peur du jeu original est encore plus accentué. Et les commandes ont été modernisées pour renforcer le gameplay”, annonce Capcom sur le site officiel du jeu. Malheureusement, le studio n'est pas encore rentré dans les détails concernant les modifications apportées au gameplay. On se doute toutefois qu'il sera possible de viser et tirer tout en se déplaçant, tandis que Leon disposera d'un panel plus large de manoeuvres d'esquives (roulade, pas de côté, etc.).

On espère toutefois que l'avalanche de QTE présente dans l'opus original passera à la trappe. Il faut dire que le jeu usait et abusait de ce système permettant de proposer des cinématiques “interactives” à outrance… Après rien n'est joué, le succès des jeux narratifs comme The Quarry ou Until Dawn a bien prouvé que les QTE ont encore de beaux jours devant eux.

Autre point, nous croisons également les doigts pour que l'intelligence artificielle d'Ashley bénéficie également d'une refonte. Il faut dire que la jeune femme faisait plus office d'obstacle qu'autre chose dans la version originale du titre, à foncer tête baissée dans le moindre piège et vers l'ennemi le plus proche. Devoir s'occuper d'une IA bête comme ses pieds n'était pas des plus agréable, même si cela donnait lieu à des scènes hilarantes.

Il faudra s'attendre en revanche à des changements de taille, d'un point de vue graphique tout d'abord avec l'utilisation de la dernière version du RE Engine, le moteur utilisé sur RE 7 et RE Village. Comme le démontre les premiers extraits, le jeu profite de somptueux effets de lumière et d'environnements plutôt détaillés. D'ailleurs, la majorité des scènes de jour se déroule désormais la nuit, une manière pour Capcom de renforcer l'aspect horrifique du titre. “Cette fois, nous développons le jeu dans l'optique de proposer un niveau de qualité exceptionnelle à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un survival horror en 2023, tout en préservant l'essence du jeu original”, assure Capcom.

Voilà pour ce tour d'horizon des premiers éléments autour du remake de Resident Evil 4. Bien entendu, ce dossier sera régulièrement mis à jour au gré des déclarations et des présentations réalisées par Capcom. N'hésitez pas à le consulter de temps à autre pour voir s'il y a du nouveau !