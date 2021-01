Les 10 jeux vidéo les plus attendus de 2021

2021 promet d’être une grande année pour le jeu vidéo. Les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X vont atteindre leur vitesse de croisière, tandis que le PC et la Switch continueront sur leur lancée. Dans ce dossier, nous allons nous pencher sur dix jeux à surveiller qui sont annoncés pour cette année.

2020 a été une année folle pour le jeu vidéo. La première moitié a été marquée par des titres phares comme Final Fantasy VII Remake, The Last of Us 2 ou encore Ghost of Tsushima. Elle s’est terminée en beauté avec la sortie des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X. On peut aussi signaler la sortie de titres forts comme Cyberpunk 2077, qui a fait couler beaucoup d’encre, ou encore World of Warcraft Shadowlands, qui a prouvé que le MMO avait encore de beaux jours devant lui. 2021 promet également de belles choses pour les fans du média. Les consoles vont devoir s’affirmer avec des titres d’ampleur et le PC continuera à nous fournir ses pépites.

Dans ce dossier, nous avons sélectionné dix jeux à surveiller et annoncés pour cette année. La liste n’est pas exhaustive, puisque beaucoup d’autres titres sont prévus, mais ce sont bien ceux dont vous allez forcément entendre parler. Signalons aussi que beaucoup de jeux de 2021 ne sont pas encore annoncés. Ils ne figurent logiquement pas dans la liste.

Halo Infinite – Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, fin 2021

Halo Infinite devait être LE titre de lancement de la Xbox Series X, celui qui devait faire vendre des consoles. Mais devant une présentation catastrophique en juillet 2020, 343 Industries a décidé de le repousser pour 2021 afin de l’améliorer.

On peut s’attendre à un Halo pur jus, avec quelques améliorations au niveau de la formule qui lorgnera cette fois vers l’open world. Un jeu très attendu par les fans et qui servira d’emblème pour la Series X… un an après sa sortie.

Horizon Forbidden West – PS4, PS5, second semestre 2021

Suite directe d’Horizon Zero Dawn, Fordidden West nous remettra dans les bottes d'Aloy pour une nouvelle aventure. Direction les côtes de Californie pour découvrir une autre facette de ce monde post apocalyptique.

Ce titre promet de nous resservir la même formule que précédemment, toujours avec un monde ouvert gigantesque. L’une des nouveautés sera la possibilité de découvrir des environnements sous-marins. Un futur pilier du début de vie de la PS5.

Resident Evil Village – PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, courant 2021

Le septième épisode de Resident Evil avait inauguré une nouvelle formule : un gameplay à la première personne. Resident Evil 8 Village restera dans cette lignée. Mais cette fois, on abandonne le bayou de Louisiane pour les Alpes.

Resident Evil Village promet des environnements plus vastes, plus ouverts, mais également des graphismes magnifiques dignes des consoles next gen. Une aventure effrayante à réserver à un public averti.

Humankind – PC, 22 avril 2021

Le studio français Amplitude s’attaque de front à la licence Civilization avec ce nouveau 4X. Il s’agira de faire évoluer sa civilisation de l’âge de pierre jusqu’à l’ère spatiale et de la faire survivre aux remous de l'histoire.

Ici, Amplitude réemploie des ficelles connues, mais en change profondément les règles. Par exemple, il ne faudra pas choisir une civilisation prédéfinie, mais créer la sienne avec des éléments mis à notre disposition. Un jeu qui s’annonce riche et prenant et qui devrait ravir les fans du genre.

Deathloop – PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, 21 mai 2021

Développé par le studio lyonnais Arkane (Dishonored, Prey), Deathloop introduit un nouvel univers inspiré des films d’espionnage des années 60-70.

Dans ce jeu, le héros est coincé dans une boucle temporelle et devra éliminer ses rivaux pour arriver à ses fins. Un gameplay curieux qui promet énormément.

Far Cry 6 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Stadia, courant 2021

L’auguste licence Far Cry va revenir pour un nouvel opus prometteur. Cette fois, on abandonne le Montana et ses rednecks pour une île située en Amérique Latine : Yara.

On peut s’attendre au même gameplay que les précédents volets. La série est surtout connue pour ses méchants charismatiques. Cette fois, c’est Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Boys, The Mandalorian) qui endosse ce rôle. Il y joue le dictateur de Yara qu’il faudra déloger du pouvoir.

Hitman 3 – PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Stadia, Switch, 20 janvier 2021

Le prochain volet des aventures du chauve le plus célèbre du jeu vidéo arrive bientôt. Comme dans les précédents opus, il s’agira d’assassiner le plus discrètement et le plus efficacement possible une cible dans un monde ouvert.

Des tas de possibilités seront mis à la disposition du joueur. Il devra naviguer dans des niveaux bourrés de détails à exploiter pour arriver à ses fins. Un jeu qui s’annonce encore une fois excellent.

Ratchet and Clank: Rift Apart – PS5, courant 2021

Le nouvel épisode de la franchise sera une exclusivité PS5. Il nous en mettra plein les mirettes avec des graphismes dignes d’un film d’animation. Une première séquence de gameplay publiée par Sony avait d’ailleurs mis tout le monde d’accord sur ce point.

Cette fois, nos deux acolytes voyageront entre les mondes. Nous aurons le droit à un jeu d’action aventure très classique, mais efficace, comme les précédents volets.

New World – PC, printemps 2021

Il s’agit là d’un jeu important pour Amazon Game Studios, qui joue son avenir avec ce MMO. Après la sortie désastreuse de Crucible à l’été 2020, le studio se doit de gagner son public avec ce projet.

Il s’agit ici d’un MMORPG buy to play (donc sans abonnement) et axé sur le PVP. Le joueur y incarne un colon au XVIe siècle qui arrive dans une contrée mystérieuse et pleine de magie. Un jeu attendu au tournant par les fans de MMO et par ceux qui veulent voir si Amazon Game Studio sera un développeur sur lequel il faudra compter à l’avenir. Pour rappel, Amazon développe également un MMO Seigneur des Anneaux, prévu pour 2022 et qui devra accompagner la sortie de la série.

God of War Ragnarok – PS5, courant 2021

God of War est l’un des jeux les plus importants de l’ère PS4. Sa suite, sous-titrée Ragnarok, devra porter cet héritage. Mais on imagine que les épaules de Kratos sont assez solides pour ça.

Du jeu, on ne sait rien. Sony n’a publié qu’un teaser indiquant qu’il était toujours développé par Santa Monica Studios. Il est actuellement prévu pour cette année, sans plus de précisions.

Plein d’autres jeux attendus, pas forcément pour cette année

2021 réserve également bien d’autres surprises en ce qui concerne le jeu vidéo. On peut évoquer The Medium, qui s’annonce comme l’héritier de Silent Hill, ou Hogwarts Legacy, monde ouvert dans l’univers d’Harry Potter qui devrait plaire aux fans du sorcier à lunettes. Gotham Knights ainsi que Gran Turismo 7, tous deux annoncés pour cette année, pourraient aussi promettre de longues heures de jeu.

On peut s’attendre à la sortie d’autres titres surprises. Des jeux qui n’ont pas encore été annoncés pour 2021 de manière officielle (et qui ont donc de grandes chances d’arriver en 2022). On pense notamment à Final Fantasy XVI, Stalker 2 ou bien encore Breath of the Wild 2, que nous attendons tous.

Et vous, quel(s) jeu(x) attendez-vous le plus cette année ? Dites-le-nous dans les commentaires !