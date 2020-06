Resident Evil 8 Village : Aucun temps de chargement, monde ouvert, moteur graphique, Capcom donne des infos sur le jeu tant attendu

Resident Evil 8 Village a été annoncé lors de la conférence PlayStation du 11 juin. Les développeurs de Capcom ne se sont pas contentés de publier une bande-annonce, puisqu’ils ont également expliqué leur projet dans une petite vidéo maison.

Resident Evil 8, ou Village, est officiel ! Lors de la présentation des premiers jeux PS5, Capcom a montré l’ambiance oppressante de ce nouveau volet. La saga abandonne le bayou sordide de Louisiane pour les montagnes angoissantes d’Europe centrale. Après la présentation, Capcom a publié une vidéo expliquant les tenants et les aboutissants de ce nouveau jeu.

Aucun temps de chargement !

Tout d’abord, le jeu reprendra le gameplay de Resident Evil 7. Encore une fois, le joueur se glissera dans la peau d’Ethan Winters pour un gameplay à la première personne. Les développeurs expliquent que le moteur du jeu, RE Engine, est le même que dans le septième épisode, ainsi que dans les deux remake sortis il y a peu, à savoir Resident Evil 2 et Resident Evil 3. La gestion de l’inventaire sera également similaire à ses prédécesseurs.

A lire aussi – Resident Evil 8 (Village) : date de sortie, gameplay, toutes les infos

Perdu dans un village isolé dans la montagne, Ethan devra faire face à un étrange culte. Le village sera un monde semi-ouvert et ne subira aucun temps de chargement. On sait que la PlayStation 5 mise énormément sur ce point, notamment avec son SSD ultra-rapide. On ne pourra donc pas souffler entre deux attaques d’infectés.

A noter que le jeu ne sera pas une exclusivité PS5, puisqu’il sortira également sur Xbox Series X et PC. Notons qu’aucune mention de la Xbox One n’est faite. La console est pourtant censée pouvoir faire tourner les jeux Series X, dans un premier temps, du moins. Resident Evil Village se fera un peu attendre, puisque Capcom prévoit de sortir le jeu dans le courant de l’année 2021.

Il semblerait aussi que la saga s’enrichira prochainement d’un remake de Resident Evil 4, c’est en tout cas ce qu’évoquent les rumeurs actuelles.