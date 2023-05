Resident Evil 4 Remake est désormais entièrement cracké, un mois après sa sortie

Il n’aura pas fallu attendre longtemps : un mois et demi seulement après sa sortie, tous les DRM de Resident Evil 4 ont été crackés. Le plus récent, Denuvo V18, est tombé cette semaine, laissant libre cours aux pirates pour proposer une version gratuite du jeu. Ironie du sort, il est très possible que cette dernière tourne mieux que l’originale.

En mars dernier, le remake de Resident Evil 4 — qui a donc eu la bonne idée de sortir juste avant un certain Zelda — débarquer sur les étals de vente. L’avis de la presse comme des joueurs est quasiment unanime : outre quelques trolls adeptes du review bombing, toute la communauté crie au chef-d’œuvre. Aussi, on s’attendait à ce qu’une version crackée ne tarde pas trop à voir le jour. C’est désormais chose faite.

En effet, le hacker EMPRESS, spécialisé dans le cracking de jeu vidéo, a annoncé hier avoir fait tomber le dernier DRM du titre, à savoir Denuvo V18. Grâce à cette prouesse, il a pu contourner les 3 autres DRM également utilisés par Capcom pour protéger son jeu contre le piratage. Autrement dit, plus aucune barrière ne retient les pirates de proposer une version gratuite (mais non moins illégale) de Resident Evil 4 Remake.

Notez que cette version crackée ne fait pas disparaître les DRM, mais plutôt les rends « muets », ce qui permet de jouer gratuitement sans interruption. Aussi, il est fort probable que cettedite version tourne mieux que l’originale sur PC. En effet, les DRM Denuvo sont tristement célèbres dans le milieu pour engendrer des stutters à répétition ainsi que de grosses chutes de performances, bien que son éditeur n’ait jamais confirmé cette corrélation.

Il est également possible que Capcom décide de retirer ces DRM, maintenant qu'il n'ont plus d'utilité. Ce ne sera pas la première fois que le studio agit de la sorte. Sur Devil May Cry V et Resident Evil Village notamment, les DRM ont été retirés quelques mois après leur sortie, ceux-ci servant en grande partie à sécuriser les ventes dans les premières semaines de vie du titre. Pour Resident Evil 4 Remake, le pari est réussi : le jeu s'est déjà écoulé à plus de 4 millions de copies.

