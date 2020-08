Resident Evil : Netflix lance la production d’une série live

Resident Evil est une franchise qui marche et Netflix a décidé de s’en emparer. En effet, la plate-forme de SVOD a annoncé la production d’une nouvelle série. Elle n’aura rien à voir avec les films et ce sera en live action.

Resident Evil est une licence increvable. Alors que le huitième épisode de la série, nommée Village, arrivera en 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X, Netflix annonce la production d’une nouvelle série en live-action, c’est-à-dire avec de vrais acteurs.

C’est sur Twitter que la plate-forme a annoncé la chose avec un visuel du scénario. La production va prochainement commencer et nous avons déjà quelques éléments à nous mettre sous la dent. Premièrement, la série n’aura aucun rapport avec les films avec Milla Jovovich, dont le dernier volet est sorti en 2016. Il s’agira ici d’une nouvelle approche et Netflix n’a pas précisé si les épisodes se dérouleront dans l’univers des jeux.

Le scénario prendra place sur deux temporalité différentes, selon The Hollywood Reporter. La première mettra en scène les enfants d’Albert Wesker ( l’un des grands méchants de la saga), Jade et Billie, qui s’installeront à New Racoon City et y découvriront des secrets. Il y a fort à parier que ces derniers impliquent des virus, des zombies et d’autres joyeusetés de ce style. la deuxième se déroulera dix ans plus tard, dans un monde post-apocalyptique ou il ne reste que 15 millions d’humains sur Terre, le reste s’étant transformé en zombies.

On sait que la série sera chapeauté par Andrew Dabb, déjà derrière Supernatural, et que les deux premiers épisodes seront réalisés par Bronwen Hughes (The Walking Dead). Pour le moment, une seule saison de huit épisodes d’une heure est prévue.

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu) C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

Retour en grâce

Si Resident Evil n’a jamais vraiment disparue des radars, la saga connait un certain retour en grâce ces dernières années. Avec Resident Evil 7, tout d’abord, qui a complètement chamboulé les codes en 2017, puis avec les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Le huitième volet, qui reprendra le concept du 7 de jeu d’horreur à la vue subjective, promet énormément.

Voir donc Netflix s’emparer du sujet est une bonne surprise, mais ce n’était en réalité qu’une question de temps avant qu’Hollywood ne s’intéresse de nouveau au sujet, pour cette fois en faire quelque chose de plus sérieux. Pas de date de sortie pour la série, mais avec le rythme de production habituel, on peut s’attendre à une diffusion à la fin de l’année 2021.

