Resident Evil 8 Village : la PS5 pulvérise la Xbox Series X sur les temps de chargement

Resident Evil Village est sorti, et il est temps de comparer les versions PS5 et Xbox Series X. Du côté des temps de chargement, il n’y a pas photo : la console de Sony n’a besoin que d’une seconde pour arriver à l’écran de jeu, contre 8,5 pour celle de Microsoft. En revanche, cette dernière affiche globalement de meilleures performances en matière de FPS, notamment dans les zones gourmandes en ressources.

Ça y est, Resident Evil Village est officiellement sorti. Voilà des mois que le jeu se fait attendre des fans, dont certains se sont jetés sur la démo pour avoir un aperçu du nouveau titre de Capcom. Fini donc d’explorer le scénario, les graphismes ou encore le bestiaire que propose le jeu. Il est désormais temps d’évaluer les différences de performances entre les plateformes. C’est la tâche que s’est donnée Digital Foundry dans sa dernière vidéo qui compare les versions PS5 et Xbox Series X.

Si l’on connaît déjà les différences entre la PS4 et la PS5, très peu d’analyses se sont penchées sur les disparités entre les deux consoles rivales. Au cours de la démo, on a pu apercevoir une légère avance de la part de la Xbox Series X, mais il convenait de tester sur la totalité du jeu pour en avoir le cœur net. Globalement, le résultat reste le même. La console de Microsoft affiche de meilleures performances, mais un twist place la PS5 loin, très loin devant sa concurrente.

Meilleurs FPS ou moins de temps de chargement, faites votre choix

Dans l’ensemble, les différences ne sont pas réellement notables — du moins, rien qui pourrait vraiment défavoriser une version par rapport à une autre. Néanmoins, difficile de ne pas mentionner l’impressionnant écart entre les consoles en matière de temps de chargement. En effet, conformément à sa réputation, la PS5 charge quasi instantanément l’écran de jeu. Un écran noir d’une seconde suffit à se retrouver dans les Carpates de Roumanie. Les joueurs sur Xbox Series X, de leur côté, devront patienter pendant 8,5 secondes.

Cet avantage s’estompe toutefois une fois le jeu lancé, la Xbox Series X affichant globalement plus de FPS que la PS5. Cela s’observe notamment dans la zone du Réservoir, où la PS5 peine à monter au-dessus des 45 FPS, tandis que la Xbox Series X monte au-delà des 50 FPS. Enfin, et c’est une bonne nouvelle pour les joueurs sur les deux plateformes : il est possible de profiter du ray tracing en 4K/60 FPS sans trop de problème, contrairement à ce qu’avait annoncé Capcom avant le lancement.