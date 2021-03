Resident Evil 8 (Village) : le Japon juge le jeu trop violent et décide de le censurer

Resident Evil Village sera trop violent pour le Japon. Capcom a précisé dans une FAQ qu’il existera deux versions du jeu : une dédiée aux moins de 17 ans et une pour les moins de 18 ans. Certaines scènes seront ainsi censurées pour éviter de heurter la sensibilité des plus jeunes.

Les Resident Evil ne sont pas vraiment connus pour faire dans la dentelle. Alors que les premiers opus s’attachaient à instaurer une ambiance inquiétante via un jeu de caméra précis et des ennemis redoutables, les titres plus récents font la part belle aux scènes gores et pour le moins explicites. Si cela n’est pas pour déplaire aux fans de la saga, les autorités de régulation japonaises ne sont pas du même avis. Capcom a en effet précisé sur son site que le jeu fera l’objet d’une censure au pays du soleil levant.

Le Computer Entertainment Rating Organisation (CERO), l’équivalent japonais du système de notation PEGI, a ainsi ordonné la publication de deux versions du jeu. La CERO D s’adressera aux moins de 17 ans et coupera toutes les scènes de décapitation, démembrement et autres joyeusetés à base d’hémoglobine. La CERO Z, dédiée aux moins de 18 ans conservera quelques images choquantes tout en supprimant les plus extrêmes d’entre elles.

Sur le même sujet — Resident Evil 8 (Village) : date de sortie, gameplay, histoire, toutes les infos

Resident Evil Village se fait censurer ses scènes trop gores

Les versions occidentales et japonaises risquent donc d’être foncièrement différentes l’une de l’autre. Les premières images du jeu, dévoilées lors d’un piratage de grande ampleur, promettent en effet que le 8e épisode restera fidèle à ce qui a fait son succès. Toutefois, la série des Resident Evil est une habituée des régulations CERO. Le quatrième titre notamment, s’était vu retirer la scène de décapitation de Léon. Ce dernier reste malgré l’un des préférés des fans du monde entier.

Par ailleurs, le potentiel remake de cet opus sera sûrement lui aussi censuré au Japon. Cela n’empêchera pas son successeur de tirer pleinement parti des performances de la nouvelle génération de console, avec des temps de chargements largement réduits ainsi que l’utilisation du ray tracing et de la 4 K. Resident Evil 8 Village est prévu pour le 7 mai 2021 sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Capcom