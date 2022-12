Resident Evil Village : le mode VR sera gratuit avec le PSVR2 si vous avez déjà le jeu

On a enfin une date de sortie pour Resident Evil Village VR. Le nouveau mode du jeu d’horreur sera disponible le même jour que la sortie du PSVR2, à savoir le 22 février 2023, ont annoncé Sony et Capcom. Mieux encore, ce dernier sera entièrement gratuit possédant déjà une copie du titre.

Hier, Sony et Capcom ont publié un billet de blog qui va faire plaisir à tous les fans de Resident Evil. Voilà quelque temps maintenant que nous savons que le dernier opus de la saga, Resident Evil Village, aura droit à un mode VR exclusif à la PS5. Il nous manquait encore la date de sortie et les détails techniques, c’est désormais chose faite. En effet, Resident Evil Village VR sera disponible le 22 février 2023.

Si cette date vous dit quelque chose, ce n’est pas par hasard : il s’agit également de la date de sortie du nouveau casque VR de Sony, le PSVR2. Autrement dit, vous pourrez discuter en réalité virtuelle avec Lady Dimitrescu si vous mettez la main le PSVR2 dès le premier jour. Cerise sur le gâteau : vous n’aurez pas à dépenser un centime de plus que la somme du casque si vous possédez déjà le jeu. La mise à jour sera en effet gratuite.

Resident Evil Village VR débarque le 22 février 2023 sur PSVR2

Kanda Tsuyoshi, producteur chez Capcom, précise que le mode VR ne sera disponible que dans la campagne de Resident Evil Village. Impossible donc de parcourir le mode Mercenaire ou le récent DLC Shadows of Rose avec le casque de Sony. Néanmoins, ce dernier va apporter de nombreuses sensations nouvelles aux joueurs, notamment « la vibration, le recul et la résistance lorsque vous interagissez avec les objets du monde et tirez avec des armes. »

Resident Evil Village VR va ainsi rejoindre la liste des titres PSVR2, qui peut déjà se targuer de compter Horizon : Call of the Mountain dans ses rangs. Sony a également annoncé un mode VR pour le remake de Resident Evil 4, ainsi qu’un patch No Man’s Sky et un jeu inédit tiré de l’univers de The Walking Dead. Il faudra tout de même compter 600 € pour avoir accès à cette ludothèque.

