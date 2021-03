PS5, Xbox Series X : Resident Evil 8 Village ne prendra pas trop de place sur votre SSD

Resident Evil 8 Village sort dans un mois et demi et aujourd’hui, on connaît la taille des fichiers du jeu. Pas de panique, il ne prendra pas une place folle sur vos consoles, puisque la partie solo du titre pèse moins de 40 Go.

Les jeux sont de plus en plus gros sur nos PC et consoles, certains dépassant même les 100 Go d’espace. Ce ne sera pas le cas de Resident Evil 8 Village, qui lui adoptera une taille raisonnable –du moins pour sa partie solo- que ce soit sur PS5 ou Xbox Series X.

Sur PS5, le titre prendra moins de 30 Go d’espace sur le SSD, puisqu’il est signalé à 27,3 Go. Toutefois, il faut noter que ce chiffre comprend la version de base du jeu, donc sans le fameux patch Day-One qu’il faudra irrémédiablement télécharger. Mais il serait très étonnant que celui-ci augmente drastiquement la taille du titre. De même, le mode de jeu multijoueur RE :Verse, inclus et téléchargeable à part, n’est pas compris dans ce chiffre. Avec celui-ci, le jeu dépasse les 50 Go.

Resident Evil 8 Village pourra être préchargé sur les consoles

Sur Xbox, il est un peu plus volumineux. En effet, Resident Evil 8 Village (sans patch Day One ni RE: Verse) tourne autour des 35 Go. En y ajoutant le mode multi, on atteint encore une fois les 50 Go. Le jeu sera disponible dès le 7 mai prochain à 2 heures du matin précises. A noter qu’il sera possible de le précharger dès le 5 mai afin de vous tenir prêt, même si votre connexion n’est pas des plus rapides.

Pour rappel, Resident Evil 8 Village nous embarque pour un voyage en plein cœur de la Transylvanie. Le joueur sera propulsé dans les bottes d’Ethan Winters et devra faire face à des hordes de monstres dans un monde semi-ouvert. Capcom promet un jeu d’horreur prenant, mais aussi très beau visuellement. Bien que prévu sur les consoles PS4 et Xbox One, le titre servira de démo technique pour les nouvelles consoles, avec une définition en 4K et du ray-tracing.

Ne reste maintenant plus qu’à patienter jusqu’au 7 mai prochain. Et vous, attendez-vous Resident Evil 8 Village ?