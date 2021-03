Total War Rome : le légendaire jeu de stratégie va avoir le droit à un remaster

Total War Rome va revenir sur nos PC dans une version remastérisée. En plus d'avoir des graphismes améliorés et une compatibilité 4K, elle proposera de nouvelles factions ou encore une interface repensée. La sortie est prévue pour le 29 avril.

Si vis pacem, para bellum. Total War Rome va avoir le droit à une nouvelle version, plus adaptée à nos PC d’aujourd’hui. Le jeu de stratégie légendaire sorti en 2004 va bénéficier de meilleurs graphismes et d’une compatibilité 4K. Par exemple, les modèles de personnage ont été refaits à neuf.

Ce remaster, dont l’annonce est une vraie surprise, comprendra les deux extensions, Barbarian Invasion (qui suit la chute de l’Empire d’occident) et Alexandre (qui nous permet de participer aux conquêtes du roi macédonien). Il y aura également quelques nouveautés au niveau de l’interface, comme une carte tactique ou encore une refonte de la diplomatie. De nouvelles factions jouables seront aussi de la partie, mais dans l’ensemble, la promesse est de nous proposer le même jeu qu’à l’époque, mais en mieux. A noter qu’il sera possible d’affronter des joueurs en ligne. Total War Rome Remastered sera en plus cross-platform : un joueur sur PC pourra donc botter les fesses d’un joueur sur Mac ou sur Linux. A vous de voir si vous souhaitez restaurer la grandeur de l’Empire aux commandes des légions ou si au contraire, vous voulez changer l’histoire en donnant sa chance à une nation barbare…

Le jeu sera vendu dès le 29 avril prochain sur PC, Mac et Linux. Il est déjà disponible en précommande sur Steam au prix de 29 euros. Notons que si vous possédez le premier jeu sur la plate-forme, ce remaster est à moitié prix.

Total War, une série qui marche

Pour rappel, Total War Rome est le troisième volet de la saga de Creative Assembly après Shogun et Medieval. Depuis, le studio a exploité sa licence sur beaucoup d’époques : guerres napoléoniennes, XVIIIe siècle, Bretagne anglo-saxonne… et même univers heroic fantasy avec la déclinaison dans le monde de Warhammer. Le dernier épisode en date de la série nous propulse dans la Grèce Mycénienne puisqu’il s’agit de Total War Saga Troy, sorti en août 2020.

A noter que Total War Rome a eu une suite en 2013, la bien aimée Rome II, considérée par beaucoup de fans comme l’un des meilleurs épisodes de la série.