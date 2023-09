Capcom a profité du Tokyo Game Show pour annoncer la date de sortie de Resident Evil 4 Remake et Village sur iPhone 15. Les survival horror débarqueront donc le 30 octobre et 31 décembre prochain sur l’App Store. L’occasion de tester le smartphone sur sa folle promesse émise durant sa présentation.

Lors de la présentation de l’iPhone 15, Apple a jeté une petite bombe dans le milieu du gaming. Dans les mois à venir, il sera possible de jouer à des jeux AAA, qui plus est avec du ray tracing, mais avec un modeste mais honorable framerate de 30 FPS. Du jamais vu dans le milieu du smartphone, qui demande désormais d’être vérifié. Ça tombe bien : nous avons désormais une date.

À l’occasion du Tokyo Game Show, Capcom a en effet annoncé la date de sortie de Resident Evil 4 Remake et de Resident Evil Village sur l’App Store. L’éditeur nous donne rendez-vous le 30 octobre prochain pour ce dernier. Resident Evil 4 Remake sortira quant à lui le 31 décembre. Il coûteront respectivement 39,99 euros et 59,99 euros à l’achat.

Resident Evil Village débarque sur iPhone le 30 octobre

À noter qu’il sera possible de découvrir le début de chaque titre gratuitement, avant de devoir passer à la caisse pour débloquer l’intégralité du jeu. Les précommandes pour Resident Evil 4 Remake sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes. Les jeux prendront en charge les contrôles tactiles ainsi qu’à la manette, en fonction de vos préférences et du contexte de jeu.

Sur le même sujet — iPhone 15 : rayures, mauvais alignement de l’écran, certains smartphones sont livrés avec des défauts

À noter que le support DisplayPort est intégré au port USC-C, ce qui signifie que théoriquement, il sera possible de jouer en 4K/60 FPS sur votre TV. Il va sans dire que les performances réelles de l’iPhone viendront limiter tout ça. Quoiqu’il en soit, le catalogue gaming d’Apple va sérieusement se muscler dans les mois à venir, d’autant que les Resident Evil seront également disponibles sur iPad et macOS.

Ils ne seront pas les seuls. Durant la keynote, Apple a également annoncé l’arrivée d’Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding et The Division sur l’App Store courant 2024.