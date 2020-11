Resident Evil 8 Village : Sony annonce de la 4K et du RayTracing sur PS5

Resident Evil 8 Village doit arriver en 2021 sur les consoles actuelles, next-gen et PC. Et comme nous l'apprends Sony, le dernier opus de la saga de Capcom bénéficiera de la puissance et de certaines fonctionnalités phares de la PS5.

Il y a trois ans, la saga Resident Evil prenait un tournant inattendu. S'étant légèrement oubliés avec un Resident Evil 6 aux accents très (trop) hollywoodiens, les studios de Capcom ont décidé d'opérer un retour aux sources et une refonte totale du gameplay pour le septième opus. Au revoir donc les zombies par centaines, les lance-roquettes et les phases d'actions pétaradantes, Resident Evil 7 remet la peur et l'angoisse au centre de l'expérience, le tout en vue à la première personne.

Resident Evil 8 Village, présenté en juin dernier lors de l'événement Sony dédié à la PS5, va justement suivre cette voie. Les développeurs ont d'ailleurs promis qu'il s'agira de “l'épisode le plus terrifiant de la saga”. La sortie du titre est prévue en 2021, et cross-gen oblige, il sera disponible sur la quasi-totalité des supports, de la PS4 à la Xbox One, en passant par la PS5, la Xbox Series X et le PC. Concernant une version Switch, le doute plane encore à son sujet.

Et ce mardi 3 novembre 2020, le site officiel Playstation nous gratifie de nouvelles informations au sujet du prochain épisode de la saga horrifique. Ainsi, le constructeur assure que le jeu profitera de la puissance de la PS5 en offrant une résolution en 4K, le tout avec le RayTracing activé. Aucune mention n'est faite en revanche concernant le framerate, et il faudra voir si cette configuration limite ou non le jeu à 30 images par seconde.

En outre, Playstation assure qu'il n'y aura “presque pas de temps de chargement grâce à l'ultra haute vitesse du SSD” de la PS5. Bien entendu, Resident Evil 8 Village profitera également des fonctionnalités de la DualSense, la manette de la PS5. Grâce aux gâchettes adaptatives, les joueurs pourront ressentir “le poids et la force des gâchettes des armes pour une expérience encore plus immersive”. Quant au retour haptique, il leur permettra d'avoir la sensation “de tirer avec une vraie arme à feu”.

Enfin, Resident Evil 8 Village promet une ambiance sonore aux petits oignons grâce à la technologie Tempest 3D Audio. Les joueurs pourront alors s'immerger pleinement grâce à des sons qui “feront dresser les cheveux sur la tête”. Tout un programme.

Source : Playstation