Resident Evil 8 Village dévoile sa carte et un nouvel ennemi mystérieux. L'occasion de découvrir plusieurs points d'intérêts qui devront être explorés par le joueur. Ainsi, le monde ouvert du dernier titre de Capcom serait divisé en quatre grandes zones distinctes, toutes reliées par le village.

Plus quelques semaines à attendre avant de pouvoir mettre la main sur Resident Evil Village. Le jeu est toujours attendu pour le 7 mai 2021, à moins qu'un report de dernière minute vienne bouleverser le calendrier. Histoire de nous faire patienter un peu, le réalisateur du jeu Morisama Sato vient de dévoiler plusieurs informations exclusives sur le titre lors d'une interview accordée à nos confrères du site IGN.

En premier, le cadre de Capcom a révélé une image sur laquelle on peut découvrir la carte du fameux Village. En y regardant de plus près, on remarque quatre grandes zones : le réservoir de Moreau, l'usine d'Heisenberg, la Maison Beneviento et le Château Dimitrescu, que les joueurs ont déjà pu découvrir en partie dans la démo jouable Maiden sur PS5.

Une structure proche de celle de Resident Evil 4

Le Village lui trône au centre de la carte, et semble donc faire office de liaison entre ces différentes zones, avec plusieurs petits points d'intérêts comme le cimetière, le pont suspendu ou encore la maison de Luiza. D'après les dires du réalisateur, Resident Evil Village adoptera une approche similaire à Resident Evil 4, dans le sens où le jeu introduira régulièrement de nouveaux ennemis, de nouvelles mécaniques de gameplay et de nouvelles zones qui tranchent avec l'ambiance du Village.

Pour rappel, RE 4 débutait dans un village espagnol pittoresque avant d'emmener le joueur dans un château, puis une île. “Quand on entend le mot village, on imagine des maisons pittoresques alignées le long d'une rue, mais ce n'est pas vraiment suffisant pour en faire un jeu vidéo, surtout dans un jeu d'horreur. Je pense qu'il est important de proposer de nouvelles expériences tout au long de votre progression. Au sein du village, il est important de continuer à offrir de nouvelles surprises au joueur”, détaille Morisama Sato à IGN.

Mère Miranda, le principal antagoniste du jeu ?

En outre, le directeur du jeu nous en apprend plus sur la Mère Miranda, un personnage mystérieux qui semble être la supérieure de Lady Dimitrescu. Si vous avez vu les différents trailers du jeu, vous avez déjà entendu ce nom, les villageois scandant son nom lors d'un rituel. D'après les dires de Capcom, la Mère Mirande est une “personne vénérée par les villageois”, une divinité masquée et mystérieuse.

Un concept art nous permet d'ailleurs de l'apercevoir brièvement avec un masque en forme de bec de corbeau. Il faudra toutefois attendre la sortie du jeu pour en apprendre plus sur la Mère Miranda. Pour rappel, Capcom a promis des informations croustillantes lors d'un évènement le 16 avril 2021. Espérons avoir du nouveau gameplay à se mettre sous la dent.

Source : IGN