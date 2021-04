Resident Evil 8 Village ne sera pas disponible sur Xbox Game Pass pendant au moins un an

Des leakers ont retrouvé un contrat entre Sony et Capcom spécifiant que l’éditeur ne pourra pas publier Resident Evil 8 sur Xbox Game Pass. Les joueurs n’ont pas tardé à réagir, notamment à cause de fausses allégations sur l’éventuelle moins bonne qualité graphique du jeu sur Xbox Series X. Pourtant, ce genre d’accord commercial est courant le milieu du jeu vidéo.

Depuis quelques années, Sony s’évertue à créer une ludothèque d’exclusivités pour ses consoles. Une véritable « patte PlayStation » a ainsi vu le jour au fil du temps, avec des titres historiques tels que The Last of Us, God of War ou encore Horizon: Zero Dawn. Le point commun entre ces jeux est qu’ils sont tous de gigantesques blockbusters. Aussi, lorsqu’un jeu à gros budget ne sort pas des écuries Sony, on peut s’attendre à ce que la firme tente malgré tout de mettre le grappin dessus.

C’est ce qui semble s’être passé avec Resident Evil Village. Un contrat entre Sony et Capcom a fait surface sur la toile cette semaine, stipulant que l’éditeur ne pourra pas publier son jeu sur le Xbox Game Pass. Les clauses indiquent une exclusivité d’un an minimum, tandis que d’autres plateformes de cloud gaming, comme Stadia, proposeront bien le jeu dans leur catalogue. Néanmoins, il convient de prendre l’information avec du recul. En effet, ce genre d’accord commercial est monnaie courante dans l’industrie.

Sony s’assure que Resident Evil 8 ne soit pas disponible sur Xbox Game Pass

Ce n’est pas la première fois que Sony s’accapare l’exclusivité temporaire d’un titre très attendu. Par ailleurs, la plupart de ses propres jeux profitent généralement quelques mois après leur sortie d’une version PC. Cela n’est en revanche pas le cas pour les consoles Xbox, bien que de nombreuses rumeurs ont annoncé un tel partenariat ces dernières années. Certains leakers ont également évoqué un downgrade graphique du jeu sur Xbox, mais aucune trace d’une telle clause ne peut être retrouvée dans le document.

Sur le même sujet : Resident Evil 8 Village — démo jouable, bande-annonce, mode Mercenaires, Capcom dévoile tout

De plus, l’éventualité d’une sortie de Resident Evil Village sur Xbox Game Pass n’a jamais été clairement évoquée. Il est possible que le contrat en question en soit la cause, mais aussi tout simplement que l’éditeur n’ait jamais prévu de le publier sur la plateforme de Microsoft en premier lieu. À en croire le contrat, l’exclusivité durera un an. Au-delà de cette période, le jeu pourrait tout à fait faire son arrivée dans le catalogue Xbox Game Pass.