Resident Evil 8 Village sortira le 7 mai 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC

Resident Evil 8 Village a enfin une date de sortie ! Il sera disponible le 7 mai prochain sur les nouvelles consoles, mais aussi sur les anciennes. Capcom a également publié une démo sur PS5 et a donné des infos supplémentaires sur le jeu d’horreur.

Capcom a tenu une conférence virtuelle le 21 janvier 2021 pour parler de son nouveau titre phare : Resident Evil Village. Le jeu d’horreur, huitième épisode canonique de la saga, s’est dévoilé en profondeur et a livré des informations très intéressantes, comme sa date de sortie.

Resident Evil Village sortira le 7 mai 2021 sur toutes les plateformes. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Si vous achetez l'une de ces deux dernières versions, la version next-gen vous sera offerte au cas où vous passeriez sur PS5 ou Xbox Series X. Capcom a également ouvert les précommandes, mais nous ne saurons trop vous conseiller d’attendre les premiers tests avant de craquer. L’expérience Cyberpunk 2077 nous aura au moins appris à être patient sur ce point.

Une démo disponible dès maintenant

Capcom nous a présenté une séquence de gameplay de Resident Evill Village, nous montrant un peu les mécaniques de jeu, l’inventaire ainsi que la manière de progresser dans les niveaux. Nous avons là un système qui reprend celui de Resident Evill 7 (à la première personne), mais qui l’améliore. Dans une bande-annonce, on découvre Lady Dimitrescu, l’un des antagonistes de cet épisode.

Les joueurs de PS5 peuvent d’ores et déjà télécharger une démo exclusive du jeu. Nommée Maiden, elle n’est pas un extrait de l'aventure, mais une séquence pensée pour nous plonger dans l’ambiance. Une « vraie » démo arrivera un peu plus tard, cette fois sur toutes les plateformes.

D’autres annonces ont été faites par Capcom. Le studio a présenté le jeu multi RE : Verse. Ce titre PS4, Xbox One et PC mettra en scène des affrontements multi-joueurs avec les personnages et les lieux emblématiques de la saga. Les premières images de Resident Evil Infinite Darkness, la série d’animation prévue pour Netflix, ont aussi été montrées.

